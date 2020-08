– Jeg vet ikke hvor mange franske politimenn han har vist fingeren til

Christian Paasche og Johan Kaggestad er som et gammelt ektepar. Noen ganger koker det over.

Våren 2004 kommenterte Christian Paasche (51) sitt første sykkelritt sammen med Johan Kaggestad (76). Tour du Languedoc-Rousillon ble starten på et samarbeid som lever i beste velgående 16 år seinere. For mange nordmenn har kommentatorduoen vært lyden av Tour de France. Det var ikke selvsagt at det skulle bli slik da 35 år gamle Paasche debuterte i 2004.

– Jeg var grisenervøs. Jeg hadde ikke kommentert sykkel før, og Johan var ganske klar og bestemt på hva jeg skulle gjøre. Det var forsåvidt bra, for da visste jeg hva jeg skulle forholde meg til. Så har jeg nok blitt mer frimodig etter hvert. Jeg gikk i lære, smiler Paasche.

– Leken og morsom

Sammen med den 25 år eldre utholdenhetsguruen fra Modum har Paasche reist Frankrike på kryss og tvers for å dekke godt over 300 etapper og prologer. Det hadde han ikke gjort om ikke kjemien var god.

– Å jobbe med Johan er utrolig inspirerende og fascinerende. For det første er han ekstremt kunnskapsrik. Om alt. Han tør å mene noe om alt. Han er veldig leken og morsom. Selv om det er en aldersforskjell virker det ikke sånn når jeg er sammen med ham. Han har alltid vært ungdommelig og omgitt seg med yngre folk. Han er genuint opptatt av både min generasjon og mine barns generasjon. Johan er rett og slett opplyst, roser Paasche, og fortsetter:

– En ting er hvordan det er på lufta, men vi har det trivelig både før og etter reklamepauser. Vi har opparbeidet oss en måte å jobbe på hvor vi vet når vi kan preike skit og tulle og når vi skal ha arbeidsro. Vi har litt forskjellige måter å jobbe på, og vi har forskjellige oppgaver inn mot sending. Det hare funket veldig bra fra dag én. Jeg tror det hadde vært vanskelig hvis vi hadde kommet skjevt ut. Vi hadde sikkert litt flaks at vi jobbet fint sammen fra dag én, forteller han.

Sykkelkommentatoren trekker spesielt frem én egenskap ved Kaggestad som imponerer ham.

– Det er evnen hans til å fortelle historier. Han er utrolig dyktig til å gjøre selv de kjedeligste ting interessant. Han har en fin fortellerevne og god tv-stemme, roser Paasche.

SKAL KOMMENTERE FRA OSLO: På grunn av korona-situasjonen skal Johan Kaggestad og Christian Paasche kommentere årets Tour fra Oslo. Foto: Cornelius Poppe

Kort lunte

Det er blitt mange og lange dager på tur med Kaggestad. Paasche røper at det ikke er rosenrødt hele tiden.

– Jeg tror dette slår litt tilbake på meg selv, men han har ganske kort lunte. Hvis han har staket ut en kurs og det kommer hindringer i veien, kan han bli ganske hissig. Jeg vet ikke hvor mange franske politimenn han har vist fingeren til fordi vi ikke får lov til å kjøre der vi har bestemt oss for å kjøre. Hvis ikke resultatlistene er kommet på morgenen kan han sette hele ASO (arrangøren) i sving. Ellers er det ikke så mye negativt ved Johan. Han er en fascinerende person, sier Paasche.

– Jeg kan ha kort lunte, innrømmer Kaggestad.

– Men det handler ikke om Christian og TV 2-teamet. Det handler om alt annet, legger han til.

– Gir beng i hva folk mener

Veteranen innrømmer at det kan koke litt i topplokket når fransk politi stikker kjepper i hjulene for planene hans.

– Jeg gjør det (viser fingeren) når de ikke ser meg. Man kødder ikke med fransk politi. Jeg har roet meg litt ned, men jeg har et anstrengt forhold til autoriteter. Jeg finner meg ikke i alt folk sier bare fordi de har en tittel eller posisjon. Da tenner jeg på alle sylindere. Jeg har ertet på meg ganske mange folk i ASO, men vi er venner nå, forsikrer Kaggestad.

Han er ikke redd for å provosere.

– Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg. Jeg har min stil. Hvis jeg skal korrigeres skal det være av noen jeg jobber tett sammen med og som kjenner meg. Hva andre folk mener om meg gir jeg beng i. Jeg er heller ikke på sosiale medier hvor folk skal fortelle meg at jeg har feil farge på sokkene. Det styrer jeg unna. Jeg kan ikke bruke tiden min på det, sier Kaggestad.

Han beskriver samarbeidsforholdet med Paasche slik:

– Det har vært utfordrende og inspirerende. Utfordrende fordi han er perfeksjonist. Han tåler ikke slinger i valsen. Jeg får høre det hvis jeg driter meg ut. Men først og fremst har det vært kjempespennende og kreativt. Christian har utviklet seg enormt. Han visste ikke hva en sykkel var da vi begynte. Han var en gammel kurvballspiller, og han blir sikkert gal når jeg sier det, humrer veteranen.

PÅ JOBB: Christian Paasche og Johan Kaggestad har tilbragt tusenvis av timer sammen i kommentatorbua. Foto: Geir Egil Skog TV 2

– Fra spøk til alvor. Han er proff og forberedt til fingerspissene. Jeg vet at han er 100 prosent forberedt når han begynner. Det er godt å vite. I tillegg er han i godt humør. Han tar seg ikke selv så høytidelig. Det er mange i denne bransjen som gjør det, men ikke Christian, forteller 76-åringen.

– Holder meg unna

Med lite mat og drikke i kroppen kan det være utfordrende å omgås 16 timer i døgnet. Det har også Kaggestad merket.

– Han har litt humør, han også. Det går litt opp og ned. Jeg har lært meg til at jeg ikke skal plage ham før sending. Da er han inne i en boble. Da holder jeg meg unna. Det har noe med konsentrasjon og yrkesstolthet å gjøre. Vi sitter aldri sammen før sending. Da sitter han i teltet sitt og forbereder seg. Da skal han ikke forstyrres, sier Kaggestad.

I 2020 skal duoen for første gang kommentere Tour de France fra Norge. Arbeidshverdagen blir litt annerledes enn i tidligere år, men duoen finner trygghet i hverandre.

– Jeg gruer meg til den dagen jeg ikke skal kommentere med ham lenger. Det er en veldig trygghet å kommentere med Johan. Jeg vet hva han legger velt på når han forbereder seg. Da bruker ikke jeg like mye tid på det. I 2004 visste jeg ikke at vi skulle holde på så lenge, men det er sannsynligvis færre år fremover enn bakover, humrer Paasche.

Kaggestad kommer også til å savne å være til stede i Frankrike.

– Det er 4000 mennesker i offisielle posisjoner som flytter seg fra dag til dag. Det er litt gøy å være en del av det maskineriet. Det er utrolig at det fungerer. Jeg husker da det var målgang utenfor Buckingham Palace i London. Neste morgen var hele sirkuset rigget opp i Le Touquet Paris-Plage og Lille. Folk jobbet døgnet rundt. Det tror jeg ikke skjer på mange idrettsarrangementer, sier veteranen.

– Trist x-faktor

Paasche tror det blir tre svært spennende uker med sykkelritt på TV 2. Allerede på dag to kommer første pekepinn på formen til de største sammenlagtfavorittene.

– Mulighetene for en norsk etappeseier er mindre enn i alle de 16 årene vi har holdt på. Det er første gang jeg tenker det, og det skyldes profilen på årets løype og formen til de norske rytterne. Ellers ser jeg frem til en veldig åpen Tour. Jeg mener at det ikke finnes en klar, klar favoritt. Det er ikke én i odds på Primoz Roglic og 15 på Egan Bernal. Det er kult. Allerede på andre etappe kommer en real fjelletappe. Det er ingen som kan kjøre seg i form. Det er gøy. Jeg får bare håpe at ingen sprekker på dag to, sier Paasche, som mener korona-situasjonen gjør årets Tour svært vanskelig å forutse.

– Det er en trist x-faktor. Det største spenningsmomentet i 2020 er om rittet kommer til Paris i det hele tatt.

Kaggestad er ikke like bekymret. Faktisk er det svært få ting i livet som bekymrer ham.

– Jeg gleder meg til en kjempetøff konkurranse om den gule trøyen. I tillegg håper jeg på at det blir konkurranse om den grønne trøyen. Jeg tror Wout van Aert kan utfordre Peter Sagan om Jumbo-Visma tillater det. Det er jeg litt tvilende til. Jeg håper folk slutter opp om Tour de France på en kultivert måte slik at rittet kan fullføres. Det er gøy at vi har med fire nordmenn. De er Kristoff som kan vinne etapper. Jeg er spent på spurtformen hans. Grøndahl Jansen har en viktig rolle for Roglic, Tom Dumoulin og Wout van Aert. Så gleder jeg meg til at stjernene kjører offensivt og hamrer løs på hverandre. At noen får hammeren så det suser. At det ikke kjøres pysete og puslete.

– Vi får håpe du får rett...

– Det får jeg helt sikkert, ler Kaggestad.