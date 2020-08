– Mottagelsen denne bilen har fått av norske kunder er et lite eventyr. Vi gleder oss stort til å kunne starte utleveringene tidlig i 2021. Men først skal vi ha dette eksemplaret ute på test på norske veier de neste to ukene, forteller Per Gunnar Berg, administrerende direktør i Ford Motor Norge.

Hos importøren gjør man seg nå klare til å lansere det som etter alt å dømme blir en av Norges mest solgte biler neste år.

Mustang Mach-E er først ut i en stor elbilsatsing fra Ford. Kombinasjonen SUV, 4x4 og lang rekkevidde, har ikke overraskende gitt enorm interesse fra norske kunder.

Vært med på utviklingen

Det tysk-registrerte eksemplaret som i dag ankom importøren på Kolbotn utenfor Oslo, er en såkalt førproduksjonsbil. Bilen skal blant annet testes omfattende på en rekke forskjellige typer offentlige ladenettverk her til lands.

Per Gunnar Berg er sjef for Ford i Norge.

– Det er svært sjelden at en importør er med på utviklingen av en ny bilmodell, men det har vært tilfelle her. Den posisjonen elbilene har i det norske markedet har blitt lagt merke til også i USA. Vi har blitt tatt med på råd underveis og har vært tett på hele prosessen. Nå er målet å gi de siste tilbakemeldingene før produksjonsstart. Alt for å bidra til at Mustang Mach-E skal være skreddersydd for det norske markedet, sier Berg, til Broom.

Det sier mye om hvor viktig denne bilen er for Ford når de bruker Mustang-navnet på den: Den nye elbilen kommer offisielt til Norge tidlig neste år.

Blir bestselgeren

Eksemplaret som nå er i Norge er den såkalte Long Range-varianten, med firehjulstrekk og en elektrisk rekkevidde på opptil 540 km.

– Det er denne utgaven vi regner med blir bestselgeren. Vi ser at mange norske kunder vil ha firehjulstrekk og de ønsker seg også den største batteripakken, forteller Per Gunnar Berg.

Ford tilbyr Mustang Mach-E også med en batteripakke på 75 kWt. Her er rekkevidden 450 kilometer med bakhjulstrekk. Velger man 4x4, er rekkevidden på 420 kilometer.

Med lengde på 4,7 meter er Mustang Mach-E en SUV i familieklassen.

Starter på 412.000 kroner

Prisene Ford gikk ut med da de viste bilen første gang, må kunne sies å være gunstige, sammenlignet med konkurrentene.

Startpris med 75 kWt batteripakke og bakhjulstrekk er på 412.000 kroner. Med 4x4, starter denne på 482.000 kroner.

Med største batteripakke og bakhjulstrekk kommer bilen på 463.400 kroner. Firehjulstrekk på denne har startpris på 544.000 kroner.

Ford tenker nytt, også i interiøret. Det aller meste av funksjoner styres fra den store skjermen, men det er også et display foran rattet, som blant annet viser hastighet og rekkevidde. Førsteinntrykket er at interiøret virker påkostet, med fine materialer.

Tar bestillinger i september

Mustang Mach-E har tre kjøremodus: Stille, aktiv og utemmet. Kjøredynamikken og bilens understell er fintilpasset den ønskede kjørestilen. Både styringen, lysene i kupeen, lyden og de heldigitale skjermene skifter karakter etter hvilken kjøremodus du velger.

– I løpet av september vil vi åpne for bekreftelse av forhåndsbestillinger. Vi jobber også med å få et antall biler til landet mot slutten av året, avslutter Per Gunnar Berg.

