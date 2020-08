Disse sakene er viktigst for han nå

Presidentvalget i USA rykker stadig nærmere. Mandag gikk republikanernes landsmøte av stabelen, og torsdag vil Donald Trump akseptere innstillingen om å bli partiets presidentkandidat.

Mens det er mye snakk om Donald Trumps uttalelser og person, havner politikken ofte i andre rekke. Så hvilke saker er det egentlig den sittende presidenten vil spille på frem mot november?

– Et av de store spørsmålene i forkant av landsmøtet har vært om han i det hele tatt har en politikk – og hvis han har det, hvorfor snakker han ikke om det, sier USA-kommentator Eirik Bergesen.

Eirik Bergesen Foto: Ingvil Teige Stiegler

I stedet for å snakke om sin egen politikk, har Trump brukt mye tid på å snakke om demokratenes. Eller rettere sagt, hva han mener er galt med den.

– Han sparer ikke på kruttet når det gjelder hvor venstreradikalt, udemokratisk og kriminelt USA kommer til å bli med Joe Biden og Kamala Harris, sier Bergesen.

Han mener at mye av Trumps kampanje så langt har handlet om å fremme et slikt bilde, men at han ikke har lykkes.

Noe av grunnen til det, er ifølge USA-kommentatoren at Joe Biden er ansett som en svært moderat politiker. Det samme gjelder hans visepresidentkandidat Kamala Harris.

– Det har ikke endret noe på meningsmålingene, så da mener jeg man må kunne si at det ikke har vært vellykket, sier han.

Økonomi

Til tross for mye fokus på den andre parts politikk, mener Bergesen at noen saker vil være ekstra viktig for den sittende presidenten.

Han trekker frem økonomi som et dominerende kort, og sier at det blant annet var økonomipolitikken som gjorde at demokratene tapte valget i 2016.

– Hillary Clinton klarte ikke å nå ut til eller vise empati for de som slet, eller at hun faktisk ønsket å endre ting. Spørsmålet blir om Joe Biden klarer det, og det er jeg ikke så sikker på, sier han.

– Meningsmålingene viser at folk har samme tillit til Trumps økonomiske politikk som Bidens, og folk anerkjenner resultatene Trump fikk til med økonomien før koronaen kom, legger han til.

Ser man bort fra koronakrisen, har USAs økonomi vokst med Trump i førersetet. Noen mener at dette skyldes grunnlaget som Obama la da han var president, men det er ikke Eirik Bergesen helt enig i.

– Jeg mener fortsatt at Trump må få lov til å ta noe av æren for det – selv om Obama la et godt grunnlag – fordi økonomien fortsatte å vokse da Trump tok over. Så kan man legge til at han også økte de offentlige utgiftene og dermed statsgjelden, og det er ikke så populært, sier han, og legger til:

– Men hvis det er oppsving i økonomien og Trump klarer å skape troverdig argumentasjon om at vi skal tilbake til rekordlav arbeidsledighet, mange nye jobber og stor tillit i økonomien, kan han vinne.

Bergesen legger til at Biden og Harris er tydelige på at det de ønsker å gjøre med økonomien er større, strukturelle grep, som ligger noe nærmere sosialdemokrati enn det amerikanere generelt vil ha.

– Om amerikanerne mener at koronasituasjonen er så dramatisk at man trenger strukturelle endringer i økonomien, blir spennende å se. Mye kan skje. Hvis smittetallene går dramatisk ned, hvis jobbskapingen går opp, hvis samfunnet klarer å gjenåpne i en mye større grad enn nå, kan det hende at folk mener de ikke trenger store grunnleggende reformer, men heller vil komme seg tilbake dit de var. Da lar de kanskje Trump prøve på det, sier han.

Lov og orden

Lov og orden er et annet tema som har vært viktig for Trump gjennom hele presidentskapet, men som har kommet enda mer til sin rett etter at drapet på George Floyd sparket i gang protester og opptøyer over hele landet.

Han har flere ganger forsøkt å dytte Biden og Harris lenger til venstre på det politiske spekteret enn de egentlig er, blant annet ved å peke på at man ønsker å reformere politiet.

– Men så ser vi at et stort flertall i USA ønsker å gjøre noe med de svartes rettigheter. Helt konkret hva det vil innebære, er det nok ikke full enighet om, men drapet på George Floyd og noen av de andre kontroversielle sakene som skjedde omtrent på samme tid, har gjort inntrykk på amerikanerne, og man ser at her må man gjøre noe, sier han.

Samtidig kan det faktum at noen av demonstrasjonene har blitt løsrevet fra hovedbudskapet og Black Lives Matter-bevegelsen, tale til Trumps fordel.

– De har gått mer på en generell misnøye med staten, og det er ikke populært. Det kan potensielt være noe Donald Trump får oppslutning rundt, sier han.

Årsaken til det er ifølge USA-kommentatoren at presidenten knytter disse opptøyene til demokratisk ledede stater og byer, og at motstanderne hans ikke er tøffe nok til å holde orden.

– Han vil fremstille seg selv som den sterke lederen. Så har man baksiden ved at han mener han er for sterk, med tanke på at det kvelder ytringsfriheten til de som er ute og demonstrerer, sier han.

«Cancel culture»

Nettopp dette med ytringsfrihet, er en tredje faktor som er viktig i Trumps kampanje. Bergesen snakker om kulturkrigen, eller det amerikanerne gjerne kaller «cancel culture».

– Det handler om ytringsfrihet. På college-campuser får folk sparken eller ikke lov til å tale, debattredaktøren i New York Times fikk sparken – sånne ting klarer Trump å samle intellektuell støtte med, sier han.

– Samtidig er han kongen av «cancelling» og boikott selv. Han skal boikotte her og der og varsler at den ene og den andre skal få sparken, legger han til.

Blant annet trekker han frem hvordan den amerikanske presidenten forrige uke meldte at han vil boikotte dekkprodusenten Goodyear.

– Goodyear er et godt eksempel på at Trump kløner til ting for seg selv. Han sier «America first», men vil boikotte Goodyear som er et amerikansk dekkmerke. Vippestater er viktige for han, men han vil boikotte Goodyear som er produsert i Ohio, en viktig vippestad. Det tredje er at han er imot «cancel culture», men skal boikotte Goodyear. Han møter seg selv i tre dører. Og det aller siste, som bare understreker det paradoksale, er at presidentbilen har Goodyear-dekk, sier han.

– Dette er bare nok et eksempel på at han sier én ting og gjør en annen. Men hvis folk vil se bort fra det – og det gjør mange Trump-tilhengere – så kan det funke, legger han til.

Utenrikspolitikk

USA-kommentatoren trekker også frem at utenrikspolitiske spørsmål kan tale til Trumps fordel.

– Det er veldig mye uavklart, både når det gjelder handelskrigen med Kina og med fredsprosessene i Nord-Korea og i Midtøsten, sier han.

Dermed kan det for mange være vanskelig å stille seg for eller mot presidentens utenrikspolitikk.

– Det som er klart er at han ikke har startet noen nye kriger, og det er viktig for mange av hans tilhengere. Trump har med rette sagt at Irak-krigen var en av de verste avgjørelsene i moderne politisk historie i USA, mens Biden var med på å starte den. Selv om han i ettertid har endret standpunkt og vært tydelig på hva som gikk galt, så gjorde han det. Dessuten var Obama med på å bombe i Libya, som også var en kontroversiell avgjørelse. Så selv om Trump er en veldig uortodoks utenrikspolitiker, kan det vært et kort som kan funke for han, sier han.

Handelskrigen med Kina kan også være et godt kort for den sittende presidenten. Mange amerikanere mener USA har hatt et for pragmatisk forhold til Kina.

– Han har utfordret Kina på en tydelig måte og det har vært ganske populært, sier han.

Bergesen understreker at utenrikspolitikk i seg selv ikke vil være avgjørende i et amerikansk presidentvalg, men at det kan han noe å si.

– Biden ser for seg at USA skal ta ennå mer lederskap i verden, så de som ønsker seg det, vil støtte demokratene. De som er mer isolasjonistiske og som vil at USA skal trekke seg mer tilbake, vil støtte Trump, sier han.

Det politiske systemet

Økonomi, lov og orden, utenrikspolitikk og «cancel culture» er altså viktige faktorer for Donald Trump idét presidentkampen begynner å stramme seg ytterligere til.

Men én ting er enda viktigere enn alt dette, ifølge Bergesen.

– Det aller viktigste poenget er frustrasjonen rundt det politiske systemet, og den håndgranaten som Trump presenterer og kastes inn i det politiske systemet.

De som mener at fire år med denne granaten er for lite for å gjøre opprør i det politiske systemet, vil trolig ønske seg nok en Trump-periode. Og nettopp dette valgløftet fra 2016, har Trump klart å levere på, mener USA-kommentatoren.

– Han har ikke bare rystet det nasjonale systemet, men det internasjonale, sier han.

Stemmene teller

Bergesen understreker at de aller fleste nå har bestemt seg for hvem de vil stemme på, og at kampen dermed ligger i å få amerikanere til å faktisk avgi disse stemmene.

– Det så vi på demokratenes landsmøte, at budskapet til de som talte var at man må stemme, sier Bergesen.

Han sier at tallenes tale tilsier at Trump vil få cirka like mange stemmer ved dette valget som ved valget i 2016.

– Man kan anta at det ikke er mer å hente for han. Han har et tak, men det har han klart å utnytte i veldig stor grad. Trump har et mindretall, men det er et veldig energisk mindretall. Demokratene har flertallet, men de er ikke like energiske og Biden klarer ikke å skape den energien, sier han.