Frykter nye opptøyer

Hva skjedde egentlig på Festplassen i Bergen sist lørdag?

SIAN-medlemmer provoserte åpenbart de flere hundre fremmøtte. Aggressive motdemonstranter angrep SIAN-medlemmer. Og et politikorps så seg tvunget til å bruke både tåregass og pepperspray for å holde kontrollen.

I dag orienterte politiet kommuneledelsen.

Må få et robust sikkerhetsopplegg

- Det var en veldig kompleks situasjon og de tiltakene vi har drøftet med kommunen håper vi vil hjelpe bedre neste gang slik at vi får et mer robust sikkerhetsopplegg på plass i samarbeid med kommunen, sier driftsenhetssleder Morten Ørn i Vest politidistrikt.

Ørn fastholder at politiet ikke gikk for langt når de tok i bruk tåregass og pepperspray. Noen av de som ble sprayet var mindreårige.

– Det var massive lovbrudd som skjedde rundt Festplassen og rundt politihuset og nærmest hundrevis av ungdommer som har brutt loven ved vold mot politiet.

– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi kan ikke straffeforfølge alt dette, vi må ta det viktigste og prioritere det, sier Ørn til TV 2.

Koordinert steinkasting

Umiddelbart etter at flere unge menn brøt politisperringene lørdag og SIAN-leder Lars Thorsen ble slått ned, mener Ørn at det ble kastet stein, også mot politiet. Han mener dette virket å være planlagt og koordinert:

MASSIV MOTSTAND: Politiet tar ikke selvkritikk for bruk av gass- og pepperspray og mener at opptøyene bar preg av å være planlagt og koordinert. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Dette er et inntrykk vi fikk i om med at det var så massiv motstand over så kort tid da et tjuetalls personer forserte hindringene og gjorde det de skulle og trakk seg fort tilbake.

Ørn sier videre at der så haglet med stein ganske kort tid etter dette.

– Og det fra en gruppe som hadde vært på Torgalmenningen og var observert av våre folk der oppe bærende på masse steiner og som trakk ned akkurat på et tidspunkt når ting begynte å skje der nede, sier Ørn til TV 2.

Frykter verre tilstander

Byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer, frykter at opptøyene en så i helgen, er noe vi dessverre vil se mer av.

– Jeg finner ingen grunn til å kritisere politiet, men selvsagt kunne ting vært gjort annerledes i forkant og underveis. At politiet som trekker seg tilbake, møter steinkasting, er bekymringsfullt, presierer Valhammer. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Og det kan bli verre også, det har vi sett i andre land, ikke minst i USA. Vi må se på hvor arrangementer skal legges, skal de legges et annet sted, skal det sikres på en annen måte, skal vi sikre at motstemmene kommer til orde på en trygg og god måte etc.

Flere politikere har kritisert politiet, også en partifelle av Valhammer har gått tøft ut mot politiet håndtering og bruk av maktmidler mot noen svært unge tilstedeværende.

– Støtter du den kritikken?

– Etter å ha fått informasjon og kunnskap om hva som skjedde, finner jeg ingen grunn til å kritisere politiet, men selvsagt kunne ting vært gjort annerledes i forkant og underveis. Men at politiet som trekker seg tilbake, møter steinkasting, er bekymringsfullt, presierer Valhammer.

– Diskuterer aldersgrense

Morten Ørn mener det er en stor utfordring for politiet når det møter reaksjoner som sist lørdag.

– Ja, det er helt klart. Det laveste middel på maktpyramiden er tilstedeværelse og det skal være nok. Det neste skal være å gi muntlig pålegg, det skal også være nok, presiserer Ørn.

Når dette ikke er nok sier Ørn at politiet dessverre må ta i bruk maktmidler, noe han sier politiet overhodet ikke ønsker.

Politiet vet ikke om noen av de som deltok i motdemonstrasjonen er straffedømt tidligere eller om noen tilhører miljøer som ikke nødvendigvis er til stede for å ta avstand fra SIAN-markeringen, men bruker dette som en arena for å utøve vold. Noen av de voksne tilstedeværende vil bli etterforsket nærmere. Politiet definerer disse som agitatorer som oppfordret ungdom til å kaste gjenstander mot politiet.

– Vi ser at enkeltpersoner oppildner ungdommen og vi går nå gjennom videomateriale for å prøve komme i kontakt med disse, så må vi ta det derfra, forklarer Ørn.

Ørn sier at politiet også har diskutert om en i fremtiden kan nekte ungdom å delta på denne typen demonstrasjoner:

– Å lage aldersgrense og adgangskontroll er noe vi har diskutert, sier Ørn.