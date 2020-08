Patrick Berg fikk beskjeden midt under treningen: – Kom litt overraskende

Da Patrick Berg trente sammen med klubbkameratene i Bodø/Glimt, leste landslagssjef Lars Lagerbäck opp midtbanespillerens navn under prestasjonen av troppen som møter Østerrike og Nord-Irland i september.

– Jeg må si at jeg ble litt overrasket, samtidig som jeg hadde en liten dialog med Perry (Per Joar Hansen, landslagssasistent) og folk rundt landslaget. Så jeg visste jeg var diskusjonen. At jeg fikk sjansen allerede nå, kom litt overraskende på meg, sier Berg til TV 2.

Fullt fortjent, ifølge TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er veldig stort. Jeg ser på det som en ære å bli plukket ut til å representere Norge, sier Berg.

Bodø/Glimts stjerneskudd er klar for at han ønsker å bite seg fast og få spilletid.

– Men i første omgang gleder jeg meg til å være med de aller beste i landet, så det ser jeg på som en veldig god læringsmulighet. Jeg skal suge til meg så mye læring som mulig, men man ønsker å bidra, sier han.

– Man har lyst til å bidra med de kvalitetene jeg har, og jeg føler jeg må fortsette å gjøre det jeg har gjort, sier Berg.

Fotballfamilien Berg

Det er ikke noe å si på fotballgenene til Patrick Berg. Farfar Harald «Dutte» Berg fikk 43 landskamper, mens pappa Ørjan spilte 19 kamper for Norge. Ikke nok med det: Onkel Runar Berg fikk også fem landskamper.

– Jeg er veldig glad og stolt på vegne av Patrick, sier pappa Ørjan Berg.

– Om han får spille så mye som én kamp for landslaget, er nok dette en mye bedre prestasjon enn de kampene jeg fikk, sier den tidligere Bodø/Glimt- og Rosenborg-helten til TV 2.

LANDSLAGSPAPPA: Ørjan Berg fikk 19 landskamper for Norge mellom 1988 og 2000. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Landslagssjef Lagerbäck uttalte på pressekonferansen at han håper Patrick Berg kan få spilletid til den kommende landslagssamlingen.

Kjetil Knutsen mener de tre generasjonene har store likheter.

– Det er spesielt. Det er en spesiell familie, en unik familie. De må ha gode gener, og så er det noe med personligheten, dedikasjonen til idrett og roen. Det er en kombinasjon som er vanskelig å forklare, men det har smittet fra bestefar til sønn og så videre, sier Glimt-treneren til TV 2.

– Kan gå inn og konkurrere

I Bodø/Glimt er det stor glede over uttaket av Patrick Berg.

– Patrick har hatt en utrolig flott utvikling, og jeg mener at han er på det nivået at han kan gå inn og konkurrere på en internasjonal arena. Det er utrolig morsomt at de ser det samme som oss. Det er utrolig fortjent. Han har jobbet fantastisk godt over lang, lang tid og hatt en formidabel utvikling, sier trener Kjetil Knutsen.

– Det er jækla kult og gøy for ham. Herregud, det er en enorm anerkjennelse for ham, hele klubben og hele regionen. Vi er utrolig stolte av ham, og finner motivasjon til å prøve å gjøre litt av det samme han har gjort til nå, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til TV 2.

GRATULASJONER: Kjetil Knutsen gir Patrick Berg en klem på mandagens treningsøkt på Aspmyra. Foto: TV 2

Bodø/Glimt er på vei mot sitt første seriegull noensinne. Nordlendingene leder med sju poeng ned til Molde, som også har spilt én kamp mer.

– Dette er en naturlig del av at et lag presterer godt, enkeltspillere viser seg frem. Det viser også at den kulturen vi er i ferd med å utvikle, gir resultater. Det er en fantastisk gruppe som jobber knallhardt hver eneste dag og som er med å dra hverandre på deres utvikling. Det er kjempeartig for Bodø/Glimt og spillerne, sier Kjetil Knutsen.