– Er med på å finansiere terror

Å kjøpe en fake veske, joggesko eller klær er det mange som har gjort – og kanskje uten å tenke så mye over det.

Trygve Gravdal er advokat og har jobbet med problematikken rundt piratvarevirksomhet i en årrekke.

Han tror ikke nordmenn er klar over hvem som står bak denne denne kriminelle produksjonen:

– Dette er en virksomhet som i stor grad i dag drives av organisert kriminalitet. Enten i form av mafia, en god del motorsykkelklubber driver med dette, og ikke minst så driver terrororganisasjoner med den type virksomhet, sier han.

Også Tolldirektoratet har tidligere advart til TV 2 om at man ubevisst kan finansiere både terror og menneskehandel ved å kjøpe piratvarer.

Solgte sko, finansierte terror

7. januar 2015 tok brødrene Saïd og Cherif Kouachi seg inn i satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjonslokaler i Paris. Der drepte de 12 mennesker, og ytterligere 11 personer ble skadet.

TERRORISTENE: Brødrene Kouachi sto bak angrepet i Paris i 2015. Foto: AFP

Franske myndigheter satte i gang en storstilt etterforskning. Det de fant ut, var at den ene broren, Cherif Kouachi, hadde sendt 8000 euro til Kina.

Tilbake fikk han falske Nike-joggesko, som han så solgte i Frankrike.

Flere av terroristenes våpen ble dermed finansiert på denne måten.

– Nettverk som driver med menneskehandel, narkotika og våpenhandel, de driver også med denne type virksomhet. Noe av grunnen til at de gjør det, er at risikoen er lav, fortjenesten er enorm, og dersom du blir tatt, er konsekvensene foreløpig ganske lave, sier Gravdal.

– Ren slavedrift

Advokaten mener at TV 2s opptak fra Tyrkia av unge menn, angivelig syriske flyktninger, som syr falske luksusvesker, ikke er blant de verste eksemplene:

– Den utbyttingen av syriske flyktninger som dere har klart å fange på film er illustrerende, men i Asia så fungerer dette på et mye verre nivå. Folk holdes rett og slett fanget, det er ren slavedrift, forklarer han.

KRITISK: Trygve Gravdal, advokat i Ræder. Foto: Simen Askjer / TV 2

Advokaten mener at det er de svakeste som blir utnyttet av de kriminelle organisasjonene.

– Ofte snakker vi om barn. Det finnes eksempler på barn som har fått knukket bena for å passe inn under symaskinen, slik at de ikke skal komme seg ut for å leke. Dette er en tvers igjennom kynisk og grusom virksomhet, som man er med på å støtte dersom man handler denne type varer.

Mange synes det er greit

I en undersøkelse gjennomført av Patentstyret i 2018, svarte 1 av 4 nordmenn at «det er greit å kjøpe piratvarer noen ganger».

Resultatene viste også at 24 prosent av befolkningen har kjøpt piratkopier en eller flere ganger, og at 21,6 prosent har vært usikre på om det de har kjøpt var en kopi.



Advokat Gravdal reagerer kraftig på nordmenns holdninger til å handle piratkopierte varer.

– Da er man en svært viktig, og kanskje den viktigste, delen av et kretsløp for å kunne opprettholde en kriminell virksomhet, advarer han.

– Uten at folk kjøper disse produktene, så vil ikke denne virksomheten være attraktiv. Jo mer vi kjøper, jo mer attraktiv blir den og jo flere falske produkter får vi, sier han.