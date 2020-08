- Ari ville ikke dø!

Søsknene Espen og Anja forteller om storebror Ari, om minnene og kunsten som lever videre. – Han var kanskje det menneske jeg vet om som var mest redd for å dø, han ville ikke dø, sier lillesøster Anja til God morgen Norge.

Første juledag 2019 kom nyheten om at forfatter, billedkunstner, den nye vinen og Kongehusets egen bohem, Ari Behn, var død.

Mange ble overrasket over at familien valgte være åpne om at Ari Behn tok sitt eget liv.

– Hvorfor skulle vi ikke være åpne? Det handler om å ikke skape noen spekulasjoner. Og det var viktig for oss i familien, sier Anja.

Både Espen og Anja mener det har vært en styrke å kunne dele sorgen de har gått gjennom. Hun forteller at familien har blitt møtt med mye takknemlighet og kjærlighet.

– Selv om vi er åpne så går vi gjennom en sorg, som bare er vår, forteller søsknene til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Ari ville leve

– Ari ville leve, han ville jo ikke dø. Det vet vi som var der hele tiden for han, forteller lillesøster Anja.

Tidligere i sommer fortalte Anja til bladet KK at Ari tok skilsmissen tungt og var dypt deprimert, da han tok sitt eget liv første juledag. Han elsket livet og han var alltid tilstede.

– Han var kanskje en av de menneskene jeg vet om som var mest redd for å dø, forteller en beveget storesøster.

Gruet seg til hverdagen

Det er bare åtte måneder siden Ari Behn gikk bort. Dagene består av opp-og nedturer. Noen dager er gode, andre er bare triste. Lillebroren Espen synes det til tider er vanskelig å snakke om broren som tok sitt eget liv.

STOREBROR OG BESTEVENN: Selv om Ari var seks år eldre enn Espen var de gode venner. Foto: Sara Johannessen/NTB scanpix

– Jeg vet liksom ikke hva jeg skal si. Det er muligens fordi jeg fremdeles er i en sorgprosess, også er jeg egentlig ganske beskjeden, forteller Espen.

I bisettelsen fortalte Espen at han gruet seg til hverdagen. Det gjør han fortsatt.

– Jeg gruer meg fremdeles til hverdagen, selv om den er i gang. Det som har skjedd er med oss hele tiden og smerten går jo ikke over. Jeg har det fint samtidig som det er veldig tungt.

Minnene lever videre

Ved siden av kunsten og litteraturen som lever videre, er familien opptatt av å holde på de gode minnene. Historiene om grøt på veggen og da han sjarmerte barnehageansatte i senk får smilet frem hos Anja og Espen.

– Han var vel to år gammel, da han kom til barnehagen og så at en av de ansatte hadde klippet seg. Han la med en gang merke til forandringen og sa; «Så fin du er i dag, har du klippet håret?»

– Sånn var han hele livet. Han så alltid det fine i alle han møtte og la merke til alle små detaljene.

GLIMT I ØYET: Allerede som liten gutt ble Ari Behn kjent for å gi komplimenter til alle han møtte. Foto: Privat

Ved siden av å være flink med komplimenter, var han utrolig morsom og beholdt alltid roen, uansett hva som skjedde. Søsknene minnes en storebror som gjorde den minste lille ting til en fest.

– Jeg husker en gang da barna hadde malt med grøt på veggen. Mens andre foreldre ville blitt sinna, så snudde han situasjonen til noe positivt. Han så kreativiteten som levde i barna i stedet for å bli en irritert far som skulle tørke opp med en gang.

Storebror Ari er nå borte, men Espen og Anja sitt aller største ønske er at kunsten, litteraturen, latteren og kreativiteten skal leve videre.

ELSKET Å LEKE MED FARGER: Ari Behn fra utstilling sin i Galleri Nygaten i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi er så stolte av Ari og håper at alle skal se det genuine i bildene hans. Alle lagene med farger og symbolene som i maleprosessen ikke så ut til å passe sammen, fungerte jo alltid når et bilde var ferdig.

– Sånn var jo hele han. Alt som var umulig ble mulig for storebroren vår, avslutter Anja og Espen.