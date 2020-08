Lemper på karantenekravene for norske landslagsstjerner

Norske myndigheter lemper på karantenekravene før Norges kamp mot Østerrike i Nations League på Ullevaal 4. september. Dermed slipper spillere som kommer fra områder utenfor Schengen/EØS å gå i karantene når de kommer til Norge.

– Jeg vil understreke at dette ikke er et generelt unntak for toppidrett eller internasjonale fotballkamper, dette er et unntak for denne ene kampen, sier kulturminister Abid Raja (V) mandag formiddag.

For Norges del gjelder det Omar Elabdellaoui og Martin Linnes (Galatasaray, Tyrkia), Alexander Sørloth (Trabzonspor, Tyrkia) og Mathias Normann (Rostov, Russland).

Spillere innenfor Schengen/EØS kan få unntak fra karantenereglene fordi å spille landskamp anses for å være en arbeidsreise. Det får i utgangspunktet ikke spillere utenfor Schengen/EØS.

Nyheten fra Raja mandag gjør imidlertid at de aktuelle spillerne kan dra hjem til Norge under de samme restriksjonene som de øvrige landslagskollegene.

TV 2 kunne mandag morgen fortelle at landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui, som holder til i Tyrkia, har snakket med Raja på telefon om situasjonen. Håpet var da å få endret forskriften.

– Omar ringte meg i går. Det var en utrolig hyggelig samtale, sier Raja.

Kulturministeren forteller videre at det er en klar forutsetning for unntaket at det settes i verk omfattende smittevernstiltak.

– Blant annet må UEFAs return to play-protocol følges. I tillegg vil det være aktuelt med andre tiltak som Norges fotballforbund vil være ansvarlig for å følge. Unntaket vil bygge på de etablerte unntaksreglene for arbeidstakere fra røde land i Schengen-området med fritidskarantene selv etter første negative test i Norge, sier Raja.

– Østerrike for eksempel må komme på et chartret fly, gå gjennom VIP-inngangen, være på en chartret buss, bo på hotell, kamp og så hjem på samme måte. De er avskåret fra resten av befolkningen, utdyper kulturministeren overfor TV 2.