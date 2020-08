Meteorologens dystre spådom – den siste sommeruka blir kjølig

I Trøndelag er det fare for regn, mens de som bor innenlands må forberede seg på at det vil fryse på om natta.

Den siste sommermåneden er i ferd med å ebbe ut, og det kan se ut som sommerværet slår følge.

Mens store deler av landet i forrige kunne kose seg med sol og temperaturer over 20 grader, må de fleste blant oss nå stålsette seg for at høsten vil trenge seg på.

– Den kommende uken blir kjølig, og litt variabel. Det kan bli periodevis fint i sør, men det vil komme flere byger lenger nord, sier meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

Han sier det kan hende at vi kan få noen sommerdager i løpet av den neste måneden, men at store deler av landet vil preges av typisk høstvær de neste dagene.

Regn

Selv om solen skinner over store deler av Østlandet og i hovedstaden mandag, har mange allerede merket at temperaturen har ramlet godt under 20-gradersmerket i morgentimene.

Hansen forteller at det utover uka også vil bli stadig større fare for regn.

– Vi forventer ingen regnbyger på Østlandet i tirsdag, og det vil kanskje bli mellom 18-20 på det varmeste, men natt til onsdag vil det nok komme litt regn sør for Oslo, og nedover mot sørlandskysten, sier han.

Videre kan han fortelle at det vil komme byger over østlandet i helgen.

Spår nattefrost

Bor man i Innlandet eller i Trøndelag kan det også være på tide å finne fram noe varmere klær denne uken.

I helgen som gikk har temperaturen allerede falt under frysepunktet på Skåbu og i Røros.

– Det vil nok bli nattefrost enkelte steder, og man må forvente at det vil krype under null i innlandet, sier Hansen.

Lenger nordover vil det bli regnbyger tirsdag, og det vil henge igjen noen byger i Trøndelag. Nærmere helgen blir det opphold, men det vil knapt bli 15 grader der de neste dagene.

Lenger nord vil man nå begynne å merke at det fryser på i høyden.

– I Nord-Norge får de perioder med sol de neste dagene, og det vil bli litt ustabilt, men det blir gradvis kjøligere. Torsdag og fredag kryper temperaturen ned under 10 grader de fleste stedene. Regnbygene som er på vei vil komme som snø over 800 meter, sier meteorologen.

Værvinner i vest

Er man vestlending kan det derimot se ut som man ikke trenger å pakke bort solkremen riktig ennå.

– Vestlandet ser ut som de vil få de fineste dagene, med sol og opphold, sier Hansen.

Det er fare for litt regn sør i Rogaland onsdag, men ellers ser det ut som det blir fint i dagene før helgen, med temperaturer fra 16 til 18 grader i ytre strøk, opplyser meteorologen.

– Det kan komme litt regn inn mot helgen, men området fra Stadt og sørover mot Stavanger må nesten være værvinneren denne uken, sier Hansen.