Patrick Berg tatt ut på landslaget

Patrick Berg (22) får sjansen på A-landslaget for første gang.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck tok med Bodø/Glimt-stjerneskuddet Patrick Berg i 25-mannstroppen til de kommende landskampene.

– Patrick har gjort en fantastisk bra sesong, som hele Bodø/Glimt. Han er trygg med ballen, klok, har stor kapasitet og er vel verdt sjansen. Det blir veldig spennende å se han med oss, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Det er første gang den 22 år gamle midtbanespilleren er med i troppen. Lagerbäck håper Berg også kan få spilletid neste måned.

– Patrick Berg har vært strålende for Bodø/Glimt denne sesongen, og det er fullt fortjent at han nå får muligheten på A-landslaget, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Lars Lagerbäck har tatt ut følgende 25 spillere til kampene mot Østerrike og Nord-Irland. 🇳🇴 Hvem er klar for litt landslagsfotball igjen? 🙌#sterkeresammen pic.twitter.com/WBbqSvSTVj — Fotballandslaget (@nff_landslag) August 24, 2020

– De har vært det klart beste laget i Eliteserien, og det hadde vært veldig feil om ingen av spillerne til Kjetil Knutsen ble tatt ut i denne troppen, fortsetter Mathisen.

Ødegaard usikker

Martin Ødegaard er med i troppen, men Real Madrid-spilleren er usikker på grunn av kneskaden han har slitt med siden januar.

– Han er spørsmålstegnet vi har i troppen. Han har begynt å trene. Vi snakket med han senest i går, men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sa Lagerbäck.



Lagerbäck bekrefter at Ole Selnæs ikke er tatt ut for å slippe at midtbanespilleren må i karantene og miste verdifull trening inn mot Serbia-kampen i oktober.

Lars Lagerbäcks menn spiller Nations League neste måned når de møter Østerrike hjemme 4. september og Nord-Irland borte 7. september. Det blir de siste testene før EM-playoffen mot Serbia 8. oktober.

Glimt-komet på U21-landslaget

Da Leif Gunnar Smerud presenterte U21-landslagstroppen som skal møte Gibraltar og Nederland, var Jens Petter Hauge med i troppen.

Det betyr at Hauge, som har vært i fantastisk form for serieleder Bodø/Glimt denne sesongen, ikke får sjansen for A-landslaget nå.

– Jens Petter har hatt en flott sesong så langt og vist et meget bra nivå i Norge. Nå får han sjansen til å vise Lars og de andre hva han går for internasjonalt, og det er klart det er viktig å fortsette utviklingen han har hatt. Han har tatt store steg fra i fjor til i år. Fortsetter det, blir han helt sikkert vurdert enda høyere opp etter hvert, sier U21-landslagssjef Smerud.

Lars Lagerbäck forklarer at det hadde blitt vanskelig for Hauge å få spilletid på den kommende samlingen.

– Han får sjansen til å vise seg frem mot et mindre sterkt lag og et mer sterkt U21-landslaget, så får vi se hvordan han klarer seg og hvordan utviklingen videre blir, sier han.

20 år gamle Hauge har levert ti scoringer og dem målgivende på 14 kamper i Eliteserien denne sesongen.

– Personlig skulle jeg også sett Jens Petter Hauge i troppen, men Lars Lagerbäck pleier jo ikke å overraske altfor mye med sine uttak, så dette var et uttak uten de store overraskelsene, sier Jesper Mathisen.

På spørsmål om hvorfor Berg er med og ikke Hauge, svarer Lagerbäck:

– Den største forskjellen er at Berg er sentral midtbanespillere, og med sidebackene vi har, har vi flere muligheter der som kantspillere.