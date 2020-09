Rybak snakker ut om rusproblemene: – Gledet meg til rusen hver natt

I sommer overrasket Alexander Rybak hele Norge med et svært personlig innlegg på Instagram og Facebook.

Han fortalte at han har levd med en hemmelighet: Han har vært avhengig av piller, i form av sovepiller og antidepressiva, i elleve år.

Rybak er ikke i tvil om at det var riktig å være åpen om problemene sine.

– Det var kjempeviktig. Det var en bør fra skuldrene mine som forsvant. Det sies at jo større fasade man holder, jo vanskeligere er det å gi slipp på den. Men for min del ble alt mye lettere etter å ha delt historien, forteller Rybak til God morgen Norge.

– Det ble også lettere å være meg selv, lettere å gå på gaten. Før sa alle at jeg skulle smile hele tiden. Men nå kan jeg være meg selv, folk ser på en måte hele meg, fortsetter han.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Startet med Eurovision Song Contest

Rybak startet med sovepiller i forbindelse med at han vant Eurovision Song Contest med sin egenkomponerte sang «Fairytale» i 2009.

– Selv om jeg var ganske sikker på meg selv, så ville jeg gjerne få sove ut før jeg skulle opptre for 150 millioner mennesker.

Det begynte ganske uskyldig for å få nok søvn foran den store konkurransen. Men etter hvert var det ikke bare søvnen, men også rusen han gledet seg til før leggetid.

– Den siste halvtimen før jeg sovnet ble alle bekymringer borte og det var deilig fordi jeg er kanskje den mest nervøse personen jeg vet om, fortsetter han.

På kort tid ble det sånn at Rybak bare gikk rundt og gledet seg til den neste dosen sovepiller. Etter hvert som inntaket av piller ble høyere, ble han mer likegyldig til hverdagen.

HER BEGYNTE AVHENGIGHETEN: Alexander Rybak startet med sovepiller i forbindelse med at han vant Eurovision Song Contest i 2009. Foto: NTB Scanpix

– Suksessen og dagene betydde ikke noe som helst, det eneste jeg så frem til var neste dose med sovepiller.

Avhengigheten hadde også en mørk bakside. På sosiale medier har Rybak ikke lagt skjul på at pillene etter hvert også ga ham fysiske plager. Og mens både musklene og magen gjorde vondt, skjøv han folk stadig lenger unna seg.

– Jeg har vært ganske hard mot mennesker, innrømmer han.

Selv om han i etterkant har innsett at han til tider har vært ganske vanskelig overfor de rundt seg, så vil han allikevel ikke skylde på pillemisbruket alene. Det mener han ville vært ansvarsfraskrivelse.

– Jeg har alltid vært egenrådig, en slags kunstnersjel som er høysensitiv. Men da jeg var mellom sovepilledosene mine, så kan du jo si at jeg var ekstra skarp mot folk, fortsetter Rybak.

– Det er mye jeg ikke husker

Det er spesielt to historier vi i God morgen Norge husker godt. Selv har han glemt den famøse «dusj-historien».

Alle artister som skal synge i God morgen Norge kommer til studio klokken fem om morgenen. Etter at bandet har satt opp utstyret, noe som gjerne tar 30 minutter, skal de ha lyd og bildeprøver. Det betyr at produsent, sminke og kamerafolk venter på artisten. Sånn var det også da Rybak var på besøk.

Men plutselig er han borte. Alle i crewet ble satt i å lete etter den forsvunne felespilleren. Til slutt kom han til rette, i TV 2 sitt treningsrom. Der han stod i dusjen og sang. Han hadde bråbestemt seg for å dusje og hadde absolutt ikke dårlig tid.

HUSKER IKKE ALLE OPPTREDENER:Alexander Rybak har gjestet God morgen Norge flere ganger. Det har ikek alltid gått like bra Foto: Thomas Andersen / TV 2

Selv om Rybak selv ikke husker historien, så er det en annen God morgen Norge-historie som ikke har gått i glemmeboken.

– Jeg husker ikke hva som skjedde den morgenen. Men jeg husker at jeg var misfornøyd. Da jeg ikke fikk det svaret jeg ville ha, så insisterte jeg på å snakke med sjefen, forteller en flau Rybak.

– Å bli avbrutt i sovemedisin-rusen for å holde konsert midt på natten var kanskje ikke det lureste jeg gjorde, innrømmer han.

Et oppgjør med seg selv

I januar i år startet han med avrusing, med god hjelp fra legene sine. Til God morgen Norge forteller Rybak at han på veien til et liv uten piller, var det spesielt to mennesker som kom til unnsetning. Den første var Rolf Torodd fra Lillehammer. Rybak hadde lest om hans historie ut av pillemisbruket og tok kontakt med et ønske om hjelp.

– Han ble en slags mentor for meg. Veien ut var beintøff med mye kaldsvetting og kryping på veggene, forteller en åpen Rybak.

Før sommeren i år holdt Rybak på å få et tilbakefall, men da var det Martine Røsten Aune som gjennom bloggen sin fikk stoppet Rybak fra å begynne med piller igjen.

– For en dame!, utbryter Rybak når navnet til Martine kommer opp under intervjuet.

TOK OPPGJØR MED SEG SELV: Med god hjelp fra legene sine, starter Alexander Rybak året 2019 med avrusing. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Martine skriver om livet med kvinnesykdommen endometriose. Hun skriver om hvordan man skal takle de verste dagene med både humor, kjærlighet og varme.

Martine sin historie inspirerte Rybak til å igjen glede seg over livet uten piller, og det ble ikke noe tilbakefall.

Bloggen hennes gjorde så mye for Rybak at han lagde sangen «Magic», som han har dedikert til Martine.

Flytter til Chicago

Rybak avslører til God morgen Norge planene for fremtiden.

– Filmkomposisjon i Chicago, sier han stolt.

Over 400 godt kvalifiserte studenter fra hele verden søkte på masterstudiet i Chicago, men bare 15 kom inn.

– Det blir et helt fantastisk kapittel i livet. Alt blir helt nytt for meg, men jeg liker ikke å være for komfortabel. God kunst skapes dessverre ikke ut av komfort, sier Rybak.