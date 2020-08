Psykolog: – Noen ganger har jeg tenkt «hvor raskt kan jeg få deg ut igjen?

Psykolog Jørgen Flor forteller om et system innen psykisk helsevern der mange søkere får avslag, og at mange som mottar behandling ikke får nok timer hos psykolog. Han mener systemet har feil fokus.

– Det er fokus på logistikk og at pasientene skal gjennom et forløp, men ikke innholdet i behandlingen, sier han.

Flor skrev nylig et innlegg hos Aftenposten, og beskrev bærebjelken i psykisk helsevern, distriktspsykiatriske sentre (DPS), som «råttent».

Han mener det må strukturelle endringer til for å få forbedringer i ordningen.

– Jeg har hatt opplevelsen av å sitte med pasienter som antageligvis lenge har hatt psykiske helseutfordringer, som har gått til fastlegen og søkt DPS, og så sitter de på kontoret mitt og tror at de skal få god behandling og hjelp. Mange ganger får de jo det, men noen ganger har jeg tenkt «hvor raskt kan jeg få deg ut igjen? Hvor kort kan jeg gjøre dette forløpet?», sier han.

– Hver eneste uke får jeg inn én til to pasienter, og jeg har ikke kapasitet, overskudd og krefter til å behandle alle slik jeg tenker at de burde blitt behandlet, legger han til.

Fastlegeordning

Flor mener at det ikke holder å legge mer penger inn i dagens system, og foreslår heller å se på en ordning som likner fastlegenes.

– Det som er fint med en fastlege eller en fysioterapeut, er at du ikke blir skrevet ut fra fastlegen. Du bytter fastlege hvis du selv vil, sier han.

Dette er gode ideer å ta med seg inn i psykisk helsevern, mener psykologen.

– Som terapeut ville det vært veldig fint å ha et terapiforløp med en pasient. Og så vet vi noe om at problemer ikke blir borte selv om man har fått god behandling. Kanskje vi da kunne avtalt å ses igjen om et halvt år eller om ett år, eller at du kan ta kontakt ved behov. En sånn fleksibilitet ønsker jeg meg veldig, og det tror jeg vi kunne fått med en ordning som er inspirert av fastlegene, sier han.

Han tror at også pasientene ville tjent på en slik endring.

– Mange sliter med tillit, det er noe av hovedproblemet hos mange pasienter. Det å oppleve en trygghet i at de får hjelp, og at det ikke er begrensninger i den hjelpen når det kommer til tid, tror jeg ville vært svært positivt, sier han.

Pakkeforløp

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen (H), mener det er et bra tilbud innen psykisk helse i Norge i dag, men understreker at man aldri skal si seg helt fornøyd.

– Hvis dette er psykologen sin opplevelse, fungerer ikke ting slik de bør gjøre. Jeg tenker at vi aldri skal si oss fornøyd med at vi nå har funnet løsningen og at dette virker 100 prosent. Da kommer vi ikke videre, sier hun.

Klippen understreker at det ikke skal være slik at pasientene skal raskest mulig gjennom systemet.

– Derfor har vi også innført pakkeforløp for å sikre oss at alle pasientene som kommer inn i psykisk helsevern skal gjennom et minimum av både utredning og behandling, slik at vi er helt sikre på at man hvert fall har en god kvalitet på det som gjøres, sier hun.

Klippen legger til at problemstillingen som Flor løfter er svært spennende.

– Jeg tror det er mange ting vi kan gjøre på systemnivå, som kan bringe oss enda lenger frem, sier hun.

Mindre rapporter

Helsepolitisk talsperon Nicholas Wilkinson i SV mener en fastlegeordning som Flor snakker om kan være en god løsning, fordi nettopp tilliten mellom pasient og psykolog er viktig for å kunne få til god hjelp.

Nicholas Wilkinson (SV). Foto: Ole Berg-rusten/NTB Scanpix

– Men da trenger vi å tenke på hele systemet og systemet er råttent, som han også sa, sier han, og viser til Flor.

– Vi foreslo før sommeren at vi skal ha en nasjonal rapport for å lage bedre psykisk helsevern for alle i Norge. Regjeringen og Frp stemte imot, sier han.

– Klippen, hvorfor stemte dere mot dette forslaget?

– Nå er det sånn at vi allerede har gitt et oppdrag til Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene om å kartlegge hva man trenger videre i framtiden av psykisk helsevern. Dermed er man allerede i gang med det arbeidet. Det vil være unødvendig å gjøre dobbelt opp og starte noe som er ekstra når man allerede holder på med det, sier hun.

Det foreligger ingen forslag til store endringer som følge av oppdraget per nå, forteller Klippen.

Nicholas Wilkinson mener det er på tide å ha mindre rapportskriving og mer tid til å la fagpersonene gjøre jobben de er utdannet til å gjøre.

– Det er bedre å bruke litt mindre tid på det byråkratiske og å slippe faget fri, at de får mindre rapporter og mer tid til pasienter, sier han.