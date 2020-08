Ny nordmann klar for Tour de France

UAE Team Emirates bekrefter mandag formiddag at Vegard Stake Laengen er en del av laget som skal sykle Tour de France.

Stake Laengen kommer inn for landsmann Sven Erik Bystrøm, som ble vraket etter innsatsen i Critérium du Dauphiné.

Stake Laengen syklet Tour de France også i 2017 og 2019.

– Det er et bra lag. Jeg føler min egen form er bra, så jeg tror det blir veldig bra, sier Vegard Stake Langen til TV 2.

Alexander Kristoff er også inne på UAE-laget. Det samme er Tadej Pogacar, Fabio Aru, Davide Formolo, Jan Polanc, David de la Cruz og Marco Marcato.

– Vi er trygge på at UAE Team Emirates har tatt ut det best mulige laget til Tour de France for å hjelpe sammenlagtkandidatene Tadej Pogacar og Fabio Aru. Alexander Kristoff vil få muligheter i spurtene, men han er også forberedt på å hjelpe våre sammenlagtkandidater om nødvendig, sier sportsdirektør Allan Peiper til lagets nettsider.

Drøm om Pogacar på pallen

Stake Laengen blir ren hjelperytter for Pogacar.

– Da er det han som er hovedfokus. Først og fremst vil min rolle være på flatene og i bakkene. Jeg er jo ingen klatrer, så det er begrenset hvor mye jeg kan hjelpe til der, sier Stake Laengen.

31-åringen sier at laget drømmer om en plass på pallen for Pogacar.

– Utfra det jeg har sett av ham så er det en realistisk målsetting. Men alle kommer skjerpet til Tour de France og mye kan skje. Det er et nervøst felt, og man må være påpasselige hver dag, sier Stake Laengen.

– Jeg har ikke snakket med laget om det taktiske rundt det med Alex og Pogacar. Det tar vi i Nice når vi samler oss der. Slik jeg har forstått det handler alt om Pogacar, så blir det litt mer på sparket med Alex i spurtene, fortsetter han.

Har hatt Touren i bakhodet

Etter Bystrøm ble vraket forrige uke, droppet Stake Laengen NM-deltakelse på grunn av en mulig billett til Tour de France.

– Jeg har alltid vært i bruttotroppen til Touren. Jeg har hatt det i bakhodet, men jeg trodde laget var ganske satt. Jeg fikk sykle Critérium du Dauphiné som reserve og laget var fornøyd med det jeg leverte der. Sammenlignet med fjoråret så er klatreformen bedre. Jeg har vært fire uker på høydesamling i Livigno, så jeg føler at oppladningen har vært bra med tanke på klatringen, sier Stake Laengen.

Slik vurderer han muligheten for å få sykle for egne resultater i Touren:

– Det er nok ganske satt med tanke på at vi er åtte på laget og alle trengs for å hjelpe Pogacar. Man skal ikke se bort fra at jeg kan havne i brudd. Ulempen er at om man går inn som ren hjelperytter, så har du kanskje ikke beina til å henge med om du havner i et brudd. Jeg liker å være offensiv. Så dersom sjansen byr seg, så griper jeg den, sier han.

Totalt blir det fire nordmenn på startstreken i Nice lørdag. Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) og Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) er de to andre nordmennene som sykler årets Tour de France.