Enorme vannmengder skylte bort vei: – Veldig spesielt!

Regnet bøttet ned over Troms natt til mandag. Verst gikk det ut over Målselv, der en vei regelrett ble skylt bort. – Har aldri opplevd maken!

Høsten er definitivt på vei, det fikk innbyggerne i Målselv i Troms smertelig erfare natt til mandag.

Søndag ettermiddag begynte det å dryppe, men regnværet tok seg kraftig opp utover kvelden og natta.

På et tidspunkt høljet det så intenst at flere bekker gikk over sine bredder og til slutt tok med seg en hel vei.

– Svært overraskende

– Veien opp til Målselv Fjelllandsby er regelrett borte i et område som er 60-80 meter langt og fire meter bredt, sier teknisk sjef Morten Tomter i Målselv kommune til TV 2.

Mannskaper har vært på stedet siden i natt for å jobbe med skadene i den dype grøften, som er rundt to meter dyp.

– Vi har opplevd at veier er blitt rasert på grunn av vårflom tidligere. Men jeg har aldri opplevd slike enorme vannmengder på denne tiden av året. Det er svært overraskende og veldig spesielt, sier Tomter.

Sitter flomfast

Kommunens tekniske sjef vet ikke hvor mange som er innesperret på grunn av den raserte veien.

En av dem som sitter flomfast er Mikal Strand. Han hadde vært på hytta i helga og satte seg i bilen tidlig mandag morgen for å kjøre på jobb, men han kom ikke langt.

– Jeg har aldri opplevd maken til kraftig regnvær noen gang. Jeg regnet med utfordringer på veiene, men ikke at hele veien var borte, sier Strand.

Strand måtte dermed snu og ha hjemmekontor på hytta. Nå håper han veien åpnes igjen så snart som mulig.

– Jeg skal etter planen hente ungene på skolen i 16-tiden, men nå spørs det om jeg kommer meg ut herfra innen det, sier Strand.

Vil ta tid

Teknisk sjef opplyser at flere entreprenører, som bor i fjelllandsbyen, ble fraktet over den ødelagte veien mandag morgen.

Morten Tomter håper de skal klare å få på plass en midlertidig vei til mandag ettermiddag, slik at biler kan passere.

– Men det vil nok ta lang tid før vi har reparert og fått på plass en permanent løsning, sier teknisk sjef.