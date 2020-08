Ble foreldre for første gang

Skuespiller Leah Michele (33) og mannen Zandy Reich (37) fikk en sønn torsdag 20. august. Dette er deres første barn.

– Alle er glade og friske, og de er ekstremt takknemlige. Han har vært en snill baby så langt, forteller en kilde til US Magazine.

Paret avslørte i april at de ventet et barn, og den nyfødte gutten har fått navnet Ever Leo.

Michele og Reich datet i to år før de giftet seg i 2019 i Napa Valley i den amerikanske delstaten California. Reich er sjef for klesselskapet AYR (All year round), og før de startet å date hadde paret allerede kjent hverandre lenge som venner.

– Jeg er gift med min beste venn. Det er det beste i hele verden, sa Michele tidligere i 2019 til US Magazine.

«Glee»-skuespillere som Becca Tobin, Darren Criss og Jonathan Groff deltok under seremonien.

Og en av manusforfatterne bak serien «Glee», Ryan Murphy, viet paret i 2019.