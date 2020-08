I møte med kulturministeren for å få spille landskamp: – Viktig for hele Norge

På eget initiativ kontaktet Omar Elabdellaoui kulturminister Abid Raja (V) for å diskutere muligheten for at landslagsspillere kan få karantenefritak.

Knappe to uker før det norske fotballandslaget møter Østerrike og Nord-Irland i Nations League, er det fortsatt usikkert om spillerne som spiller i klubber utenfor Schengen eller EØS får dra hjem til Norge - uten å måtte sone karantene.

Det betyr at spillere som Alexander Sørloth, Ole Selnæs og Omar Elabdellaoui kan bli nødt til å stå over landskampene.

Sistnevnte synes det er synd, og har derfor selv tatt kontakt med kulturminister Abid Raja (V) for å diskutere mulighetene for å endre den gjeldende forskriften.

Det ble deretter holdt et møte mellom partene via telefon.

– Jeg hadde lenge tenkt på å gjøre det, for landslaget betyr veldig mye for veldig mange. Som landslagsspiller følte jeg et ansvar, så derfor tok jeg initiativ til et møte, sier Elabdellaoui til TV 2.

Kan bli avgjørende

Gjeldene forskrift sier at spillere innenfor Schengen/EØS kan få unntak fra gjeldende karantenebestemmelser, fordi å spille landskamp anses for å være en arbeidsreise.

For spillere i klubber utenfor området gjelder ikke unntaket.

– Jeg vil jo at Norge skal stille med det sterkeste laget. Alle landskamper er viktige, men disse to landskampene er ekstremt viktige. For i tillegg til at de er Nations League-kamper, er de også en generalprøve til Serbia-kampen, sier Elabdellaoui, og fortsetter:

– Samholdet til dette landslaget er helt unikt, og at gutta får møtt hverandre og spilt sammen før Serbia-kampen, kan definere utfallet. Serbia-kampen er viktig for landslaget, men også for hele nasjonen.

– Tillit til ministeren

Derfor var det viktig for Galatasaray-spilleren å ta en prat med Raja, med et håp om at regjeringen kan endre forskriften om arbeidsreiser til også å gjelde mennesker utenfor EØS/Schengen.

– I likhet med ministeren tror jeg på god dialog. Dette var en utrolig givende samtale, der vi delte erfaringer og tanker rundt problemstillingen, sier høyrebacken, som har vært Norges kaptein i de kampene Stefan Johansen har sittet på benken.

– Jeg har full tillit til at ministeren og regjeringen tar den avgjørelsen de mener er best for alle, sier Elabdellaoui.

Visekapteinen vokste opp i Ila i Oslo, akkurat som kulturminister Raja. Et sammentreff som selvsagt ble snakket en del om under samtalen.

– Jeg tror han ble positivt overrasket over initiativet mitt, og det var jo ekstra spesielt fordi vi har felles bakgrunn fra Iladalen. Jeg brukte også anledningen til å berømme han for innsatsen han har gjort de siste månedene, sier Elabdellaoui.

Tvilende Raja

Om landslagsspilleren har klart å overbevise kulturministeren gjenstår å se. Forrige uke sa Raja til VG at han tviler på at det blir en endring.

– Per i dag ligger det ikke an til noe unntak for landslagsspillerne. Det er ikke noe som er i kjømda. Landslaget gjør det de kan for å få dem hjem i tide, sier Raja.

Landslagssjef Lars Lagerbäck frykter at konkurransevilkårene derfor blir urettferdige. Spesielt Nord-Irland har få spillere som spiller utenfor europeiske grenser.

– Det er klart at lokale lands respektive regler kan slå negativt ut. Om du representerer et land som er mer generøst, så kan det slå ut. Det kan være at det ikke nødvendigvis slår ut hundre prosent fair play, sa Lagerbäck til TV 2 forrige uke.

- Men det er viktig for meg å si: Jeg respekterer helt og holdent myndighetenes beslutning i denne saken. Hva de mener er mye viktigere enn hva jeg mener, sa Lagerbäck.