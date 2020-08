Brødklump tok fyr – Polarbröd-fabrikk brant ned

Brannen startet på et transportbånd, ifølge politiet.

Lokalene til Polarbröd i Älvsbyn i Norrbotten ble natt til mandag rammet av en kraftig brann, skriver Expressen.

Ifølge politiet skal brannen ha startet søndag kveld på et transportbånd. En brødklump hadde tatt fyr inne i en av ovnene.

– Det er en stor tragedie for oss, men heldigvis har ingen mennesker blitt skadd. Vi samarbeider med redningstjenesten for å håndtere denne svært vanskelige situasjonen, sier administrerende direktør Anders E. Johansson i en pressemelding.

Sikkerhetssone

Alle innfartsveier inn til Älvsbyn, en kommune med nær 5.000 innbyggere, var mandag stengt. Det er opprettet en sikkerhetssone på rundt 1000 meter.

Det foretas en kontrollert nedbrenning, samtidig jobbes det med å forhindre spredning av den kraftige brannen.

Det er lagret flere tonn med ammoniakkgass i bygningen, og nødetatene advarer mot giftige utslipp.

Alle skoler og barnehager holdes stengt på grunn av fare for gassutslipp.

Det er sendt ut melding om at alle som bor i nærheten, bør holde seg innendørs. Ingen ser ut til å være skadd, men det er uklart om bygningen vil kunne reddes. Det skal være fare for at den raser sammen.

Polarbröd er kommunens største arbeidsgiver, og selskapet har nylig investert 150 millioner i en ny produksjonslinje. Den skulle etter planen innvies mandag, ifølge avisen Norrländska Socialdemokraten. (TV 2/NTB)