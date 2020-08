Fotballryktene: – PSG-kapteinen til Premier League-klubb

The Athletic skriver at Thiago Silva, som søndag kveld tapte Champions League-finalen med kapteinsbindet rundt armen, forlater PSG nå som kontrakten hans går ut. Midtstopperen er på vei til Chelsea, hvor han kommer til å signere en toårskontrakt.

Chelsea er også svært nær ved å kunne offentliggjøre kjøpene av Ben Chilwell og Kai Havertz, ifølge flere journalister tett på klubben.

Det nærmer seg nytt stopperkjøp i Arsenal. Gabriel Magalhaes kommer til London mandag for den medisinske testen etter at Arsenal og Lille er enige om en overgangssum på i underkant av 320 millioner kroner, skriver overgangsjournalist Fabrizio Romano.

Daily Mail skriver at Bournemouth ikke kommer til å hindre spillere som ønsker seg bort fra klubben å gjøre nettopp det i sommer. Det er ifølge avisen gode nyheter for Manchester United og deres jakt på David Brooks.

The Sun skriver at Fulham og Crystal Palace kjemper om QPRs talentfulle angriper Eberechi Eze.

Ifølge Sport ønsker den nye Barcelona-treneren Ronald Koeman å hente flere stjerner til klubben i jakten på å gjenerobre den europeiske fotballtronen. Inter-spiss Lautaro Martinez, Manchester City-forsvarer Eric Garcia og Valencia-back José Gayà er på listen til nederlenderen. Marca skriver samtidig at også Ajax-back Nicolás Tagliafico er ønsket av Barcelona.

Mirror viser til Tuttosport, som hevder at Paulo Dybala er plukket ut som en mulig erstatter dersom Lionel Messi forlater klubben i sommer.

Telegraph hevder at Aston Ville vurderer å legge inn et bud på Atlético Madrid-back Kieran Trippier.

The Scottish Sun hevder at Aston Villa kommer til å legge inn et bud på rundt 350 millioner kroner for Celtic-spiss Odsonne Edouard.

Daily Star skriver at Rob Holding kan være på vei til Leeds etter at Arsenal-manager Mikel Arteta ga klarsignal om at forsvareren kan forlate Emirates.