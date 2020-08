President Lukasjenko stilte med kalasjnikov og skuddsikker vest

I to uker har illsinte hviterussere demonstrert mot det de anser som valgfusk av president Alexandr Lukasjenko.

For andre helg på rad fylte demonstranter hovedstatens gater. Foto: Vasily Fedosenko/REUTERS

Søndag ble gatene i Minsk nok en gang fylt om av demonstranter. Med rop som «gå vekk» og «lenge leve Hviterussland» krevde de drøyt 200.000 fremmøtte presidentens avgang, skriver Reuters.

– Rotter

Ikke langt fra demonstrantene landet Lukasjenko i et helikopter. Utenfor presidentboligen viste statlig TV bilder av en president i kampmodus.

Lukasjenko forlot helikopteret iført skuddsikker vest, bevæpnet med en Kalasjnikov. Presidenten ble møtt med applaus fra sikkerhetsstyrkene på stedet, og svarte med å gi dem tommelen opp. Presidenten fulgte opp med å kalle demonstrantene «rotter».

Iført skuddsikker vest og bevæpnet med maskingevær takket presidenten sikkerhetsstyrkene for innsatsen. Foto: Belta/AFP

Hviterussisk politi har fått massiv internasjonal kritikk for sin behandling av demonstrantene, og har blant annet blitt anklaget for omfattende bruk av tortur.

Nå er det ikke lenger politiet, men hæren som har ansvar for å hanskes med demonstrantene. Det opplyser landets forsvarsdepartement, som omtaler demonstrantene som «fascister».

– Vi soldater vil ikke godta at minnesmerkene våre skjendes, det er ingen rom for fascisme!, advarer forsvarsdepartementet i en uttalelse.

26 år ved makten

Søndagens protestmarsj ble overvåket av sikkerhetsstyrker iført militæruniform, skriver Reuters.

Tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker satt opp veisperringer for demonstrantene. Foto: Dmitri Lovetsky/AP Photo

Siden protestene mot påstått valgfusk begynte for to uker siden, har minst 7000 demonstranter blitt arrestert, mange på voldelig vis. Offisielle tall viser at Lukasjenko, som har styrt landet siden 1994, fikk over 80 prosent av stemmene under valget.

Det har opposisjonen vanskelig for å tro, og demonstrantene er den presidentens største utfordring i sine 26 år ved makten.

Støtte fra Russland

Russiske myndigheter er blant dem som tar Lukasjenko i forsvar. Utenriksminister Sergei Lavrov advarer om at opposisjonen ønsker et «blodbad».

Lavrov sier videre at opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja står for en lite konstruktiv politikk. Tikhanovskaja ble kort tid etter valget nødt til å flykte til Litauen, etter at familien hennes mottok en rekke trusler.

Hun har nylig uttalt at hun ønsker å returnere til hjemlandet så snart myndighetene er innstilt på dialog.