Strenge sikkerhetstiltak før domsavsigelse i Christchurch

15. mars i fjor tok den australske høyreekstreme terrorirsten Brenton Terrant livet av 51 muslimer da han angrep to moskeer i byen Christchurch, New Zealand. Angrepet er det verste på New Zealands jord i fredstid.

Under rettssaken i mars erkjente Tarrant straffskyld, og ble funnet skyldig i 51 drap, 40 drapsforsøk og terrorhandlinger.

Sikkerhet uten sidestykke

Mandag starter domsavsigelsen mot terroristen. Tarrant vil trolig bli idømt livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. En slik dom har aldri tidligere blitt avsagt i New Zealand, ifølge BBC.

Søndag ble Tarrant flydd inn til Christchurch, noe som har ført til sikkerhetstiltak uten sidestykke i kystbyen, skriver The Guradian.

Tungt bevæpnet politi er plassert utenfor rettslokalene i Christchurch. Foto: Mark Baker/AP Photo

Mandag morgen lokal tid var tungt bevæpnet politi plassert ved rettslokalene, som er sperret av for anledningen. Store betongblokker hindrer biler fra å nærme seg bygningen. Militærlignende kjøretøy er plassert i gatene, mens bevæpnet politi også beskytter moskeene som ble angrepet i 2019.

Ansikt til ansikt med ofrene

Rettsmøtet, som vil vare i fire dager, er første gang Tarrant kommer ansikt til ansikt med sine ofre. Stemningen utenfor rettslokalet beskrives som spent, og skarpskyttere er plassert på nærliggende hustak.

Overlevende og pårørende ankommer rettslokalene før første dag av rettsmøtet. Foto: Sanka Vidanagama/AFP

Mer enn 60 av Tarrants ofre vil være tilstede for å vitne under domsavsigelsen. Enkelte har reist fra utlandet, og har måtte sitte i to ukers karantene for å delta.

– Jeg har ikke hatt tid til å tenke på hva jeg føler om ham eller hvordan det vil føles å se ham ansikt til ansikt, sier Hammimah Tuyan til BBC. Tuyan mistet ektemannen i angrepet.

– Jeg håper jeg vil være rolig og fokusert, legger hun til.

Inspirerte andre

På grunn av koronarestriksjoner vil hundrevis av andre berørte se det lukkede rettsmøtet via videolink.

Brenton Tarrant i politiets varetekt dagen etter de grusomme angrepene. Foto: Mark Mitchell/AFP

Det grusomme angrepet, som delvis ble livestreamet av gjerningsmannen, sjokkerte en hel verden. Det førte også til at New Zealand endret våpenlovene sine på rekordtid.

Tarrants angrep har vært med på å inspirere flere høyreekstreme, deriblant Philip Manshaus i Norge.