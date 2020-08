Champions League-heltens elleville bragder: – Han er bare 24 år!

Søndag kveld kunne Bayern München juble for sin sjette CL-tittel, og det mye takket være Kingsley Coman (24) som scoret kampens eneste mål.

Til tross for sin unge alder har franskmannen en ganske utrolig merittliste å vise til allerede. For hittil i karrièren har han ni nasjonale mesterskap å vise til. Fem i Tyskland med Bayern München, to i Italia med Juventus og to i Frankrike med Paris Saint-Germain.

I tillegg til dette har han vunnet den italienske cupen og supercupen med Juventus, vunnet den tyske cupen tre ganger, og den franske cupen og supercupen.

Søndag kunne han også sette Champions League på listen over merittene.

– Han har vunnet titler i Italia, Frankrike, Tyskland, og nå Champions League, og han er bare 24 år, utrolig, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Coman kom til PSG-akademiet som niåring, hvor han var i nesten ti år før han gikk til Juvenuts. Deretter gikk veien til Bayern München.

Hittil i karrièren har han 108 kamper, 19 mål og 20 målgivende i Bundesliga. I Champions League står han med 31 kamper, 9 mål og 10 målgivende.

Skademarerittet: – Han ville ikke leve det livet

Men det har ikke alltid vært like enkelt for stjerneskuddet, for Coman har også vært plaget med mye skader tidlig i karrièren.

– Det er en spiller vi har ventet på ganske lenge som skulle blomstre fullstendig, for han har hatt en del skader som har gjort at han aldri har fått den utviklingen som han har håpet, sier Finstad Berg.

I 2018 var han ute av spill i flere måneder etter at leddbåndet i ankelen røk. Den skaden hadde han hatt en gang før samme år. Da fryktet Coman at han måtte legge fotballskoene på hyllen.

– Det som jeg synes er interessant med Coman, er hans vei gjennom et skademareritt. I desember 2018 så sa han at hvis han måtte opereres én gang til, kom han til å legge opp. Han ville ikke leve det livet, han var ikke klar for det. For han har vært igjennom så frustrerende lange skadeavbrekk. Jeg tror han har mistet mellom 60 og 70 kamper for Bayern i skade, sier gjest i TV 2s studio Asbjørn Slettemark, som bor i Tyskland og følger Bundesliga tett.

– At han da kommer inn som overraskelsen i laget til Bayern, til Flick som er en trener som egentlig ikke gjør så mye endringer. Det var det ene lille grepet han tok, og det viste seg å gi gategutten fra Paris muligheten til å senke sin gamle klubb, legger han til.

TV 2s fotballekspert mener å ta Coman inn var et svært smart trekk av Bayern-treneren.

– Coman er ikke en man veldig ofte prater om før kampene, men når man ser kampene har han alltid driblet backen fire-fem ganger og han skaper ting. Jeg tror det er ekstra fint å ha med i en sånn kamp, etter en så lang sesong, når man møter litt slitne spillere. Han er eksplosiv og veldig nyttig etter hvert, poengterer han.