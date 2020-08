Manuel Neuer (34) fikk æren av å løfte Champions League-trofeet søndag kveld, etter at han holdt Bayern München-buret rent med redninger og beinparader fra øverste hylle i finalen mot Paris Saint-Germain.

Også i semifinalen mot Lyon holdt Neuer nullen, mens han i Bundesliga har 15 «clean sheets».

Neuers prestasjoner i 2019/20-sesongen er ifølge TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt bevis på at 34-åringen bør være det naturlige førstevalget på det tyske landslaget, også etter at Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen er tilbake etter kneoperasjon om noen måneder.

I studio etter søndagens finale trekker Thorstvedt frem kontroversen fra 2019, da Ter Stegen uttalte at han burde være førstevalget på det tyske landslaget. Daværende president i Bayern München Uli Hoeness var den gang meget klar på at Neuer var det beste valget.

– Da hiver pressen seg på, men Uli Hoeness går da ut og sier at ikke bare skal Neuer stå i mål på landslaget, men om ikke fotballforbundet går ut offentlig og sier at Neuer skal være nummer én, så kommer de til å vurdere å trekke alle sine spillere fra landslaget. Da kommer de til å slutte å levere spillere til landslaget, forteller Thorstvedt entusiastisk.

– Kan ta ferie med så sabla god samvittighet

Søndagens prestasjoner bør ifølge Thorstvedt befeste Neuers posisjon på landslaget.

– Etter det Neuer nå har vist; han har hentet seg så sykt opp etter å ha vært nede i en enorm dal. Og etter den 8-2-matchen mot Barcelona og Ter Stegen, så tror jeg at vi kan slå fast at Ter Stegen kommer til å ligge veldig lavt ganske lenge. Mens Neuer, han kan ta en liten ferie med så sabla god samvittighet. For hans betydning for resultatet i kveld er enorm.

I kvartfinalen ydmyket Bayern München nettopp Barcelona og Ter Stegen, med en 8-2-seier.

Også i søndagens finale var Bayern München solide, til tross for en del færre nettkjenninger. Kampens eneste og avgjørende mål kom fra tidligere PSG-spiller Kingsley Coman.