USA hastegodkjenner ny koronabehandling

Beskjeden kommer under en pressekonferanse fra Det hvite hus søndag kveld, samme dag som republikanernes landsmøte sparker i gang.

– Dette er en historisk kunngjøring i kampen mot Kina-viruset, som vil redde utallige liv, innleder Trump fra podiet.

Presidenten har tidligere uttrykt frustrasjon over at helsemyndighetene bruker for lang tid på å godkjenne behandlinger mot koronaviruset. Nå har helseetaten Food and Drug Administration (FDA) hastegodkjent bruk av blodplasma som behandlingsmetode.

Testet i Norge

Behandlingen henter blodplasma fra personer som har blitt friske fra viruset, og overfører dette til smittede pasienter. Blodplasmaen vil ha et høyt innhold av antistoffer mot viruset, noe som kan hjelpe smittede personer å bli friske.

Behandlingen har blitt tatt i bruk med Norge, og har gitt resultater. Så langt er forskere derimot uenige om hvilken effekt det faktisk har, og om hvordan behandlingen bør utføres, skriver AP News.

– Ingen snarvei

Presidenten er svært fornøyd med den nye behandlingsmuligheten, som han omtaler som et «gjennombrudd» i amerikanernes kamp mot viruset.

– Behandling gjennom bruk av blodplasma reduserer dødeligheten med 35 prosent. FDA, Massachusetts institute of Technology og Harvard har alle gode erfaringer med behandlinger, forteller presidenten fra scenen.

Til tross for at behandlingen ble hastegodkjent, understreker presidenten at det er helt trygt.

– Ved å godkjenne bruken av bloplasma har vi flyttet unødvendige hindringer og utsettelser. Ikke ved å ta snarveier, men ved å sette de føderale myndighetenes fulle makt i bruk, forsikrer Trump.

Blodplasmabehandling er allerede i bruk i USA. FDAs hastegodkjenning gjør derimot at langt flere amerikanere får tilgang til metoden. Ifølge presidenten har over 100.000 amerikanere allerede meldt seg opp til behandling.

Delte meninger

Mens presidenten er full av lovord om den nye behandlingsmetoden, understreker forskere at det er langt fra en mirakelkur.

– Blodplasmabehandling bør ikke anses som en ny standardbehandling av koronapasienter. I løpet av de neste månedene får vi mer data fra analyser og kliniske studier, skriver forskningsleder Denise Hinton i FDA, i et brev om hastegodkjennelsen.

Over 70.000 amerikanere har allerede mottatt blodplasma for koronaviruset, en behandlingsmetode som har sitt opphav i kampen mot spanskesyken for over 100 år siden.

Behandlingen, som typisk tas i bruk mot sykdommer før man har utviklet en vaksine, er effektiv mot noen sykdommer, men ikke alle. Det er så langt ingen vitenskaplige bevis på at blodplasma fungerer mot koronaviruset.