Søndag kveld spilte Paris Saint-Germain sin første Champions League-finale noen sinne. Der møtte de et bunnsolid Bayern München. PSGs første Champions League-finale endte i tap, til enorm skuffelse for stjernene.

Samtidig som Manuel Neuer, Robert Lewandowski og resten av Bayern München gjorde seg klare til å løfte trofeet for sjette gang i klubbens historie, fikk en tårevåt Neymar trøst fra medspillere på benken.

– Dette er en kveld som vil bli husket for Neymars tårer, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Neymars frustrasjon var tydelig lenge før dommer Daniele Orsato blåste av kampen. Blant annet i form av en nedsparking av Robert Lewandowski, som førte til et gult kort.

– Det er ingen tvil om at Neymar var preget etter at Bayern scoret. Da tror jeg han tenkte at «nå er det opp til meg å fikse dette» og det klarte han rett og slett ikke, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er selvfølgelig veldig mye for en spiller å skulle fikse det på egenhånd. Men når de er såpass ille ute så må han levere bedre enn det han gjorde på slutten her, fortsetter Stamsø-Møller.

En sønderknust Neymar vekket følelser i studio.

– Jeg må helt ærlig innrømme at det er ikke synd på Neymar i utgangspunktet, men dette er vel første gangen kanskje utenom ryggskaden i 2014, at jeg synes skikkelig synd på Neymar på slutten der, for han fikk ikke til noen verdens ting, innrømmer Stamsø-Møller videre.

– Et smertefullt tap

Etter at PSG fikk nye eiere i 2011 er det nettopp Champions League-tittelen som har vært det store målet. Klubben har dominert i Frankrike, men har historisk hatt lite hell i Europa. Klubben har kun én europeisk tittel, cupvinnercupen fra 1995/96.

Ekspertene i TV 2s studio tror søndagens smertefulle finaletap vil kunne fungere som en ekstra motivasjon for å kjempe seg tilbake til nye finaler i Europa.

– Det er jo ganske ofte både når det gjelder seriespill og finaler, at man kommer veldig sterkt tilbake året etter et tap. Et smertefullt tap gjør at man har enda mer lyst til å vinne neste gang, sier Stamsø-Møller.

Med seier mot PSG tok Bayern München sitt sjette Champions League-trofé og tangerte dermed fjorårets vinner Liverpool hva gjelder antall trofeer.



Champions League-trofeet var virkelig kronen på verket for Bayern denne sesongen. Tidligere i år har gått seirende ut av Bundesliga og den tyske ligacupen og tok dermed «The Treble» søndag kveld.