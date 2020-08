Ser du hva som mangler på dette skiltet?

Halfdan Jonsson er leder i Frosta kommune, med ansvar for teknisk administrasjon, kommunale områder og landbruk.

Han fikk ansvaret for gjennomføringen av byggingen av den nye parken på Frosta.

Men ikke alt gikk som det skulle.

Det var bestemt at nye skilt skulle settes opp i sammenheng med et nytt parkprosjekt i kommunen. Jonsson fikk ansvar for gjennomføringen. Og skiltet kom på plass, men flere lokale stusset over én ting.

Saken er også omtalt av Trønder-Avisa.

På skiltet var det nemlig gjort en skriveleif. Der stod det «Biblotek» i stedet for «Bibliotek».

Fikk ikke sjekket 100 prosent

Han forklarer at det i prosjektet var lagt inn et forslag til navn på steinene. Noen av steinene med skrift på forskjellige språk.

– Det har vist seg at det var en skrivefeil i den ene tekstfilen. Den fikk ikke jeg sjekket 100 prosent, så da bestillingen ble lagt inn, sendte jeg avgårde en fil med feil i, sier han.

Steinen har tatt den lange turen fra Kina, men ble bestilt av Frosta kommune via en entreprenør på Heimdal.

– Det var entreprenørene som hadde ansvar for å sette opp skiltene. De har ganske mange utenlandske arbeidere, så at de ikke oppdaget feilen kan ikke forventes, sier han.

Tragikomisk

Turid Haug, som jobber som bibliotekar på biblioteket, har også fått med seg skrivefeilen.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er synd at det ble sånn. Det hele er litt tragikomisk. Hadde vi som jobber på biblioteket lest korrektur, hadde det ikke blitt sånn, sier Haug.

Reagerte på noe annet

Jonsson har selv gått forbi det flunkende nye skiltet, men innrømmer at han ikke la merke til skrivefeilen med det første.

FROSTA:

– Det jeg reagerte på var at Magnushallen stod med for liten skrift. Jeg tenkte at det må vi få rettet opp, sier Jonsson.

Han fikk i etterkant med seg at det var flere som hadde tatt det nye skiltet i nærmere åsyn, og lagt merke til at ikke alt var som det skulle.

– Da jeg ble gjort kjent med skrivefeilen, tenkte jeg at dette er noe vi må få rettet opp, sier han.

Men han innrømmer at det er sure penger å bruke.

– Som prosjektleder er man jo opptatt av pengene. Vi kommer ikke til å knele på grunn av dette, men vi skulle gjerne ha brukt pengene på noe annet. Men dette må vi bare få rettet opp, sier Jonsson.

Han sier at han ser for seg at det kan fungere med en metallplate med korrekt skrift over skriften som allerede er på steinen.

Håper det ikke er andre feil

Skiltet til biblioteket er ikke det eneste som har blitt rustet opp i Frosta kommune den siste tiden. Derfor håper Jonsson at det ikke er flere feil rundt om i kommunen.

– Jeg håper det ikke er feil på andre ord vi har satt opp, men det bør være rett på de andre. Jeg skal likevel ta en runde på mandag og sjekke, sier han.

Jonsson lover at alt skal være i orden innen den 4. september.

– Det blir sikkert bra til slutt, men det skulle gjerne ha klaffet med en gang, vedkjenner han.