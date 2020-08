Så lenge varte smittenedgangen i Sverige: – Vi er litt urolige

Sverige innførte ikke like strenge tiltak som de fleste andre europeiske land gjorde i møte med koronapandemien. Landet var i en periode ansett som et av de hardest rammende i verden i forhold til innbyggertall.

R-tallet var på sitt høyeste i mars: Da smittet én person som hadde korona 1.7 andre personer.

Jo nærmere sommeren kom, jo mer begynte trenden å snu. Siden midten av juni lå R-tallet relativt stabilt under 1.0-grensen, noe som betyr at smitten er i ferd med å avta. I juli var tallet helt nede i 0.5. Så kom det nok et vendepunkt.

En drøy uke inn i august steg tallet til 1,2, og jo høyere tall jo større smittespredning. Nå er det de unge voksne som driver smitten opp i Sverige.

Ligger på vippepunktet

– Økningen vi så i begynnelsen av august skyldes først og fremst at personer i alderen mellom 20 og 40 år ikke følger anbefalingene som finnes, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i et intervju med TT, gjengitt av Expressen.

– Er det urovekkende at utviklingen snudde?

– Vi vil jo komme ned på et så lavt nivå som mulig. Men det er ikke direkte urovekkende, spesielt ettersom det ikke har rammet sykehusene eller eldrehjemmene noe særlig, sier Tegnell.

BEKYMRET: Statsepidemiolog Anders Tegnell er bekymret for hvordan smittespredningen vil utvikle seg utover høsten. Foto: Jonas Ekstromer / TT News Agency / AFP / Sweden out

Han understreker at det viktigste er at tallet ikke fortsetter å øke.

Nå ligger R-tallet og vipper på 1.0-grensen, skriver Expressen.

– Urolig

Statsepidemiologen peker på at det fortsatt finnes store regionale forskjeller i Sverige.

I Skåne og Gotland har smitten økt de siste ukene. Samtidig ser smitten ut til å avta andre steder, som for eksempel i Stockholms-området.

– Det er veldig blandet, så man må se på helheten, sier Tegnell.

I et intervju på søndag kveld advarte Anders Tegnell for potensielle lokale smitteklynger i løpet av høsten.

– Hva er du mest bekymret for?

– Det er klart at vi er litt urolige for hva som kommer til å skje i løpet av høsten. Alle går tilbake til et mer normalt kontaktmønster. Faren er at det blir mange nye kontaktmønstre, og da finnes alltid risikoen for at vi får denne typen utbrudd, sier Tegnell i intervjuet med SVT Agenda, gjengitt av Aftonbladet.

– Det gjelder å være veldig oppmerksom og bryte dem ned så fort som mulig, sier han videre.

EPISENTER: Stockholm ble regnet som episenteret for smitten i Sverige i vår. Bildet tatt i bydelen Sodermalm i Stockholm 20. august. Foto: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Forventer ikke en tsunami

Statistikkprofessoren Tom Britton kommer med en mer oppløftende analyse for høsten.

– Jeg tror at vi har nådd cirka 6000 nye dødsfall ved nyttår, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT tidligere søndag.

Så langt har 5810 mennesker dødd med korona i Sverige. Det betyr at han tror at i underkant av 200 mennesker til kommer til å dø med sykdommen i år.

Han tror også at det er usannsynlig med en like stor smittespredning som landet så på våren.

– Stockholm hadde en tøff vår, men på grunn av den høye immuniteten ser det mindre mørkt ut til høsten. Det kan bli en økning, men absolutt ikke den tsunamien vi så i vår, sier Britton til TT.

På den andre siden er det ikke usannsynlig med større lokale utbrudd i byer hvor et færre antall innbyggere har oppnådd immunitet, mener han.

Til sammenligning har 264 dødd med korona i Norge.