Hjerteskjærende gratulasjon til Kobe: – Det skulle vært meg

Kobe Bryant døde sammen med datteren Gianna i en tragisk helikopterulykke i januar. Søndag skulle basketlegenden fylt 42 år.

– Til min kjære: Gratulerer med dagen. Jeg elsker deg og savner deg mer enn jeg noen gang kan forklare. Jeg skulle ønske du og Gigi var her for å feire DEG! skriver Vanessa i et innlegg på Instagram.

– Jeg skulle ønske jeg kunne laget favorittmaten din eller en bursdagskake sammen med min Gigi. Jeg savner dine store klemmer, kyss, smil og den høye, dype latteren din, fortsetter hun.

Paret møttes i 1999, og sammen har de fire døtre.

– Jeg savner å erte deg og å få deg til å le. Jeg savner at du sitter på fanget mitt som den store babyen du er. Jeg tenker på ømheten og tålmodigheten din hele tiden. Jeg tenker på alt du ville gjort for å hjelpe meg med å håndtere ting, fortsetter hun.

– Våre liv føles tomme uten dere

Videre forteller hun om problemene hun har slitt med siden Kobe, 13 år gamle Gigi, og sju andre døde i helikopterulykken. LA Lakers-legenden og de andre om bord var på vei en kamp på Mamba Sports Academy da ulykken inntraff.

– Våre liv føles så tomme uten deg og Gigi. Jeg har vært helt knust på innsiden. Jeg smiler for å gjøre dagen til døtrene våre litt bedre. Jeg er ikke den sterke, det er det de som er. Sterke og standhaftige. Jeg er sikker på at du er stolt over dem. De får meg til å smile hver dag, skriver hun.

– Jeg skulle ønske jeg kunne våkne opp fra dette forferdelige marerittet. Jeg skulle ønske jeg kunne overraske jentene med å ønske deg og Gigi velkommen hjem til oss. Jeg er sint fordi jeg ikke gikk bort først. Jeg har alltid ønsket å gå bort først, fordi jeg av egoistiske årsaker ikke ville føle på denne hjertesorgen. Det skulle vært meg. Gigi skulle vært her med søstrene sine. Det skulle vært meg.

Avslutningsvis takker hun Kobe for å ha vist henne ekte kjærlighet, og for å «ha elsket meg nok til at det varer flere liv ut».

– Jeg vet at Gigi ferier deg slik hun alltid har gjort på spesielle dager. Jeg savner min omsorgsfulle prinsesse så mye! Natalia, Gianna, Capri og jeg ønsker deg gratulerer med dagen, kjære. Jeg elsker deg nå, for evig og alltid.

– Du er savnet!

Hyllestene av basketlegenden har vært mange på det som ville vært hans 42-årsdag. Bryants tidligere klubb LA Lakers har lagt ut en hyllestvideo på Twitter. Det samme har flere andre NBA-klubber, og også sportsgiganten Nike gjort.

Father, Husband, Laker, Oscar Winner, Girl Dad, Author, Black Mamba, Champion, Mentor, Hall of Famer. Kobe Bryant ∞ pic.twitter.com/yyxRzbuToz — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020

Mange tidligere med- og motspillere har også hyllet Bryant søndag.

– Gratulerer med 42-årsdagen, kompis. Du er savnet! skriver tidligere NBA-spiller Vince Carter på Twitter, etterfulgt av en slange-emoji for å minnes spilleren som gikk under kallenavnet «The Black Mamba».

– Jeg var aldri i nærheten av Kobe uten å kjenne på ærefrykt. Han gjorde at alle ville bli bedre. Gratulerer med dagen, gigant! tvitrer Jamal Crawford.

LA Lakers-trener Frank Vogel vil ikke si om eller hvordan Lakers ville hedre klubblegenden, men sier at han forventer at dagen blir emosjonell, ifølge Fox Sports.