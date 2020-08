Coman senket gamleklubben – Bayern München vant Champions League for første gang siden 2013

Paris Saint-Germain - Bayern München 0-1 (0-0)

Sesongen kan ikke beskrives som noe annet enn fantastisk for Bayern München. De vant både den tyske ligaen og cupen, og på Estádio da Luz i Lisboa søndag kveld tok de sin sjette CL-tittel. Årets tittel er den første siden 2013.

Kveldens helt ble Kingsley Coman som scoret seiersmålet, og det mot gamleklubben PSG.

– Det er en helt fantastisk følelse. Jeg er veldig glad, men også trist for PSG. De har hatt en fantastisk reise. Før kampen sa jeg at jeg har hjertet mitt i Bayern, men det er trist å se dem slik. Det er litt hjerteskjærende. Bayern vant i dag, men det står respekt av det PSG har gjort, sier matchvinneren etter kampen.

– Fra avspark prøvde vi å legge hardt press på dem for å styre kampen, men de kom også til noen skumle sjanser. Men vi vant, slapp ikke inn mål og det er det viktigste, legger han til.

Champions League-vinnerne har imponert stort i årets turnering, og slo blant annet ut Barcelona i kvartfinalen med 8-2-seier. Totalt har den tyske klubben scoret 18 mål i utslagsrundene, med 7-1 sammenlagt over Chelsea og 3-0 over Lyon.

Bayern München har vunnet samtlige kamper i turneringen, og er det første laget som har gjort det i Champions League-sammenheng.

– Det gjør jo selvsagt Bayern München til en verdig vinner. Kanskje totalt sett den sterkeste Champions League-sesongen noe lag har gjennomført noen gang. Men til tross for det var det en jevn og tett finale, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Champions League-tittelen har vært det store målet for PSG siden de fikk nye eiere i 2011, men gang etter gang har det endt med tidlig exit og skuffelse.

Tidlig exit ble det ikke denne gang, for franskmennene kom til sin første Champions League-finale i klubbens historie. Men skuffelsen av finaletapet er nok vanskelig å unngå.

– Det er stjernene man forventer skal gjøre det helt store, og det er de som faktisk må levere når Bayern er et såpass solid lag. De hadde mulighetene sine, men de sviktet når det gjaldt som mest. Men det er jo i stor grad de også som har tatt PSG hit. Men alt i alt, er det fortjent at Bayern står igjen som mestere, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Coman senket gamleklubben

Etter 59 minutter var ventetiden på scoring over. Joshua Kimmich slo perfekt mot Kingsley Coman som headet inn det som skulle vise seg å bli seiersmålet - mot sin gamle klubb.

– Følsomt, vakkert og bang i lengste hjørnet, var oppsummeringen av TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Coman ble for øvrig valgt foran Ivan Perisic til Champions League-finalen. Det angrer nok ikke trener Hans-Dieter Flick på.

– At Coman gjorde en strålende kamp, ble matchvinner og at Flick traff med det byttet er helt sikkert, mener Myhre.

De neste minuttene kom det et voldsomt Bayern München-trykk, men PSG stod i mot. Men scoringen de trengte uteble, og frustrasjonen hos Neymar og resten av PSG-spillerne ble tydeligere og tydeligere etter hvert som minuttene tikket avgårde.

Til slutt endte det i tårer for PSG sitt stjernegalleri.

Lewandowski i stolpen – Boateng ut med skade

Det sto 0-0 etter de første 45 minuttene, men det hadde absolutt ikke stått på målsjansene, for de var det mange av.

Intensiteten i kampen tok seg for alvor opp etter det første kvarteret var passert. I det 18. minutt kom Neymar til avslutning, men ble stoppet av Manuel Neuer.

Fire minutter senere var det Robert Lewandowski som viste seg fram. Han ble stoppet av stolpen.

Så kom skåret i kampgleden for Bayern München. Jérome Boateng hadde slitt med en muskelskade inn mot kampen, og etter 25 minutter var det slutt for midtstopperen som holdt seg til baksiden av låret da han var på vei ut av banen. Inn kom Niklas Süle.

Etter drøyt halvtimen var Lewandowski igjen farlig frempå, men Keylor Navas holdt buret rent for PSG.

Coman ropte på straffe

Like før pause fikk Kylian Mbappé en gigantisk mulighet til å sende PSG i ledelsen. Franskmannen var helt fri da han fikk ballen på femmeteren etter at Bayern München hadde gitt bort ballen i eget felt. Avslutningen ble dessverre for tam, og Neuer hadde kontroll.

På overtid av omgangen ropte Bayern München på straffe da Kingsley Coman gikk i bakken i duell med Thilo Kehrer. Dommer Daniele Orsato var ikke i nærheten av å blåse i fløyten, og spillet gikk videre.

– Det er nok korrekt i og med at VAR ikke griper inn, mener TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.