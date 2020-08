To gutter kidnappet og utsatt for torturlignende mishandling

Politiet rykket ut da forbipasserende fant to avkledde gutter på en kirkegård i Solna tidlig søndags morgen.

Kilder sier til Aftonbladet at guttene skal ha blitt utsatt for torturlignende mishandling gjennom store deler av natten.

– To menn er anholdt, mistenkt for mishandling og kidnapping, sier Anna Magnussen ved påtalemyndighetens pressetjeneste.

Politiet opplyser at to unge gutter ble funnet ved Norra kirkegård i Solna utenfor Stockholm. Ifølge politiet har de blitt utsatt for en grov forbrytelse.

To menn er pågrepet i nærområdet. Disse er nå anholdt, mistenkt for mishandling og kidnapping.

– De mistenkte nekter for forbrytelsen, men har ikke blitt forhørt enda. Påtalemyndigheten vil ikke gi noen ytterligere kommentar om hendelsen siden det er tidlig i etterforskningen, sier Magnussen.

Kildene Aftonbladet har snakket med forteller at ofrene, som er under 18 år, skal ha blitt utsatt for torturlignende og krenkende vold i flere timer.

Guttene skal ha blitt ført inn på kirkegården ved 23-tiden lørdag kveld, og ble ikke funnet før dagen etter av en forbipasserende. Guttene skal ha vært ved bevissthet da de ble funnet.



De mistenkte mennene skal være i 20-årene. Påtalemyndigheten vil ikke si om det er noen kobling mellom de mistenkte og ofrene.