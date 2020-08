Under SIAN-markeringen i Bergen sentrum lørdag oppstod det kaos da flere motdemonstranter tok seg over gjerdene og gikk til angrep. Da svarte politiet med tåregass.

– Det er helt forferdelig. Det svir, det svir helt ned i lungene. Det har svidd i lungene i ganske lang tid etterpå. Det var noe jeg ikke trodde jeg skulle oppleve som fredelig demonstrant, sier Anastasia Garbar.

Hun var en av motdemonstrantene som hadde møtt opp på Festplassen i Bergen for å demonstrere mot SIAN.

Ikke overasket

Hun er ikke overasket over at politiet brukte tåregass.

– Politiet møtte opp med skjold og hjelmer, så de var kanskje forberedt på å bruke tåregass også, sier hun.

Da flere tok seg over gjerdene og situasjonen kom ut av kontroll, gasset politiet tåregass inn i folkemengden.

– Jeg stod på høyre siden sett fra scenen, så flyttet jeg meg bak der mesteparten av ungdommene stod når jeg så at tåregassen kom, sier Garbar.

Var forberedt på tåregass

Hun var forberedt, i tilfelle noe slikt skulle skje. Garbar har nemlig sett at det har blitt brukt av politiet under demonstrasjoner i Oslo tidligere.

– Jeg begynte å hjelpe folk som hadde blitt gasset. Jeg hadde med førstehjelpsutstyr og melk, for det vet jeg hjelper mot tåregass, sier hun.

Ifølge Garbar gasset politiet først en gang, så en gang til.

– Flere begynte å løpe rundt, og da gasset politiet på nytt. Da fikk jeg selv tåregass i øynene, så da måtte jeg skylle mine egne øyne først og snu meg unna, forklarer hun.

I folkemengden var det flere som var ungdommer og mindreårige.

– Da jeg kom tilbake for å hjelpe etter å ha renset mine egne øyne, var det veldig mange unge som hadde blitt truffet. Jeg måtte skylle øynene til 14-åringer for tåregass, sier Garbar.

Politiet i Bergen bruker tåregass mot demonstranter som har møtt opp for å demonstrere på mot en SIAN-apell. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hørte ikke politiets varsel

Garbar forteller at det var mange på Festplassen som ikke hørte politiets advarsel.

– Hadde dere ikke et ansvar for å trekke dere unna når politiet varslet at de ville bruke tåregass?

– Jeg vet ikke helt. Vi var ikke nærme nok til å høre eller se politiet. Vi så bare tåregassen komme. Folk som stod helt framme fikk kanskje med seg advarselen, men ikke vi bak, sier Garbar.

– Var dere aggressive mot politiet?

– Nei, vi var veldig rolige, sier hun.

Hadde foreberedt seg i mange måneder

Søndag møtte driftsleder i Bergen-politiet, Morten Ørn politiet pressen for å snakke om demonstrasjonen som foregikk i Bergen by lørdag.

Han er åpen om at det hele ble en veldig krevende oppgave for politiet, men understreker at de hadde forberedt seg lenge.

– Var SIAN-demonstrasjonen godt nok planlagt fra politiets side?

– SIAN-demonstrasjonen i går ble en veldig krevende oppgave for politiet. Det var liten forståelse for ytringsfrihet og politiets rolle knyttet til håndhevelse av ytringsfriheten, sier han

BERGEN: Driftsleder i politiet, Morten Ørn, sier de hadde forberedt seg lenge. Foto: TV 2

Ørn mener likevel politiet var godt forberedt.

– Vi hadde forberedt oss veldig godt. Vi har hatt dialogsamtaler med motdemonstranter og interessegrupper, og vi mener vi var godt forberedt for aksjonen, sier driftlederen.

Han legger til at politiet har visst om markeringen mange måneder i forkant.

Forsvarer tåregassbruk

Ørn mener situasjonen som oppstod da motdemonstrantene ikke ville høre på beskjedene politiet kom med, gjorde det nødvendig.

– Flere mener at bruken av tåregass og pepperspray var unødvendig og overdrevet, spesielt mot mindreårige. Hva tenker dere om det i dag?

– De 50 ungdommene kom akkurat da vi hadde viktige arbeidsoppgaver å gjøre på scenen. Vi skulle evakuere SIAN-medlemmer og utstyret deres og vi skulle ta hånd om pågrepne personer samtidig som det haglet med stein og disse sperringene ble flyttet, sier han og fortsetter:

– Vi hadde to meter mellom hvert gjerde, og disse ble flyttet til de stod helt tett, og så ble de flyttet ti meter mot scenen, sier Ørn.

Ørn forteller at innsatsleder på stedet hadde satt en grense for hvor langt gjerdet kunne flyttes.

– Da det punktet var overtrådt, var det så stor fare for de som jobbet på scenen og våre egne mannskaper, at det ble gitt ordre om å klargjøre gassbruk.

Da gjorde politiet klar tre skyttere bevæpnet med tåregass, som ifølge Ørn først visuelt truet med å bruke gass mot de mest aggressive i folkemengden.

– Det ble da avfyrt fire doser av de tre gasskytterne. Det traff dessverre noen av disse ungdommene, men når du er med på å flytte gjerdene, da går du over en terskel. Og da handler du på eget ansvar, sier Ørn.

– Forsterket av Black lives matter

Bergenspolitiets driftsleder tror også Black Lives Matter-bevegelsen kan ha ført til et sterkere sinne mot politiet.

– Vi stod i en nesten umulig situasjon, siden det var skapt et slikt sinne mot politiet som antakeligvis, slik mitt mannskap oppfattet det, er forsterket av Black lives matter-bevegelsen som også går, sier han.

Han sier dette har gjort politiets arbeid tyngre.

– Autoriteten til politiet er svekket og dessverre da må vi kanskje av og til ty til hardere midler enn vi ønsker for å få gjennomført oppdraget vårt, sier Ørn.

Han sier at politiet også i dagene i forkant av aksjonen opplevde stor aggresjon.

– Det er ganske mange toneangivende personer som går ut og mener at politiet aldri burde tillatt denne demonstrasjonen. Men dette er ikke en demonstrasjon politiet verken kan si ja eller nei til. Her er vi pliktige til å legge forholdene til rette på best mulig måte, sier Ørn.