Bohinen ferdig i Aalesund

Aalesund bekrefter at de har kvittet seg med Lars Bohinen som trener.

– Etter opprykket til Eliteserien i fjor, har klubben i år levert svake resultater over tid. Vi ligger på bunn av tabellen etter halvspilt serie, og ser behov for å gjøre endringer for å videreutvikle AaFK som toppklubb, skriver Aalesund på sine nettsider.

Bohinen fikk jobben etter at Aalesund rykket ned i 2017. Han maktet ikke å ta opp klubben på første forsøk, men i fjor rykket de opp på suverent vis.

– Vi ønsker å takke Lars for den innsatsen og samarbeidet gjennom over 2,5 år. Vinner av Obos-ligaen i fjor blir stående igjen som et trofé i klubben. Vi ønsker Lars lykke til videre, skriver Aalesund.

Aalesund ligger helt sist i Eliteserien med sju poeng opp til kvalifisering og ni poeng opp til trygg grunn når 15 kamper gjenstår.

Bohinen har tidligere vært trener i Asker og Sandefjord.

– En skjør gjeng

Det er ikke klart hvem som kommer inn for Bohinen, men ifølge TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen bør klubben være raskt ute med å sikre seg en erstatter.

– Aalesund må få plass en ny trener fort som bare det. Helst i løpet av kvelden eller morgendagen. Hver eneste time er viktig for en ny sjef, for han kommer til å ta over en skjør gjeng, sier han.

Aalesund møter Start i neste serierunde, et bunnoppgjør som kan bli skjebnesvangert for begge lag.

– Aafk har nok plukket opp telefonen allerede. Neste uke spiller de en utrolig avgjørende kamp mot Start, hvis de taper den ser det bekmørkt ut. Hvis de vinner har de fortatt en liten sjanse til å henge med.

Lanserer LAN som mulig erstatter

Etter tapet for Haugesund lørdag kveld utropte TV 2s fotballeksperter Lars Arne Nilsen som en åpenbar erstatter dersom Lars Bohinen fikk sparken.

– Han vil på mange måter være den perfekte treneren for Aalesund. Han kan komme inn å få orden på det strukturelle, det defensive - som han gjorde med Brann da han kom inn. Noe mer åpenbart valg enn akkurat det klarer jeg ikke å se, mente tidligere Tromsø-spiss Ole Martin Årst.

– Er det noe Lars Arne Nilsen kan så er det å organisere lag defensivt og gjøre de vanskelige å spille mot. I Aalesund vil han heller ikke få de samme kravene i forhold til offensivt spill som i Bergen. Det ville vært et godt valg for Aalesund, mener tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp.

Også Mathisen er enig i at Lars Arne Nilsen er den mest naturlige kandidaten til å ta over etter Bohinen.

– Jeg tror Aalesund først kommer til å sjekke med Lars Arne Nilsen om han er interessert i jobben. Han er god på å organisere lag defensivt og vil nok kunne få laget til å fungere langt bedre som et kollektiv, enn hva de gjør nå, sier han.

Hva gjelder Bohinens utsikter, er fotballeksperten mer usikker.

– Han tar seg nok fri en stund, så vil det være klubber som vil sjekke om han er interessert i å komme tilbake etter hvert. Det tror jeg han vil være også. Men det er alltid vanskelig å vite. Det kan være han må gå lenge uten en ny jobb, det ser vi jo av og til.

– Jeg ser ikke noen klubber nå som kommer til å kaste seg etter Bohinen med det første, det gjør jeg ikke, avslutter Mathisen.