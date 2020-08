Skandale i irsk politikk etter at politikere brøt koronareglene på golfklubbmiddag

Irlands statsminister Micheál Martin uttalte søndag at han vil tilbakekalle parlamentet etter skandalen. Han oppfordrer også EUs handelskommissær Phil Hogan om å vurdere å trekke seg.

Nyheten kommer etter to dager med politisk munnhoggeri i kjølvannet av avsløringer om at en rekke parlamentarikere og andre samfunnstopper deltok på en golfklubbmiddag som brøt med smittevernreglene.

Den irske avisen Examiner har avslørt at 82 høyt profilerte politikere, inkludert Phil Hogan, en statsråd og en høyesterettsdommer, deltok på Oireachtas (det irske parlamentet, red.anm.) golfklubbmiddag onsdag kveld.

Etterforsker festen

Arrangementet ble avholdt bare ett døgn etter at regjeringen innførte strengere smittevernrestriksjoner for å få kontroll på en ny bølge med koronatilfeller. En av de nye reglene er forbud mot både formelle og uformelle arrangementer og fester på hotellrestauranter.

Ifølge avisen satt deltakerne på festen på bord med ti og ti personer. Arrangørene hadde satt opp en romdeler for å forsøke å omgå forbudet mot å samle mer enn 50 personer av gangen.

Politiet opplyste fredag at de har startet etterforskning av saken.

Martin og regjeringskoalisjonspartner Leo Varadkar, lederen for partiet Fine Gael, partiet som Hogan tidligere representerte i parlamentet, sa lørdag at de har bedt Hogan om å vurdere sin stilling. En talsmann for Hogan sier til TV-stasjonen RTV at han ville «reflektere over oppfordringen».

Irlands landbruksminister Dara Calleary og visepresident for parlamentets overhus, Jerry Buttimer, har begge allerede trukket seg som følge av deltakelsen.

– Beklagelsen kom for sent

Hogan, som var valgt inn i parlamentet fra 1987 til 2014, uttalte tidligere i uken at han hadde blitt forsikret om at middagen skulle være i henhold til regjeringens regler, men kom senere med en beklagelse.

60-åringen var Irlands miljøminister fra 2011 til 2014 før han ble EUs handelskommissær i fjor.

En talsmann for statsminister Martin har imidlertid uttalt at "beklagelsen kom sent (...) og at han fremdeles trenger å komme med en full redegjørelse og forklaring" på deltakelsen.

– Arrangementet skulle aldri ha blitt avhold, sier både Martin og Varadkar.

En talsmann for regjeringen sier anmodningen om å tilbakekalle parlamentet vil bli overlevert til presidentskapet mandag.

Koalisjonspartnerne ble enige om at parlamentarikerne skal komme tilbake etter at skolene gjenåpner i løpet av de neste to ukene. Parlamentet ble stengt i mars på grunn av koronapandemien.

