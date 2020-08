Jakob Ingebrigtsen på andreplass i Stockholm: – En eller annen gang skal jeg slå ham

Se løpet i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Jakob Ingebrigtsen ble nummer to på 1500-meteren under søndagens Diamond League-stevnet i Stockholm. 19-åringen løp på tiden 3.30.74.

– Det kjentes veldig dårlig. Det var tunge bein i dag. Det henger sikkert igjen etter Monaco og litt tungt etter høyden. Men alt tatt i betraktning er jeg veldig godt fornøyd. Jeg er nærme Cheruiyot nok en gang, det er bare et tidsspørsmål før jeg slår han, sier Jakob Ingebrigtsen til arrangøren.

Timothy Cheruiyot virket å ha god kontroll på seieren og vant 3.30,25.

– Den største motivasjonen nå er å slå Cheruiyot. Så sånn sett er det ikke vanskelig å motivere seg. Det er surt å tape igjen, men en eller annen gang skal jeg slå ham.

Filip Ingebrigtsen sto av på sisterunden.

– Det var veldig surt. Det var veldig tungt tidlig, og så fikk jeg egentlig bare hammeren når det er 600 meter igjen. Kroppen funket ikke, og da er det dumt å gå helt i kjelleren. Det kommer flere løp, og det er surt å bryte. Men når kroppen ikke funker, er det ikke vits i å jobbe mot den. Da må en ta hensyn og komme sterkere tilbake neste gang, sier Filip Ingebrigtsen.

– Kroppen var av en eller annen grunn tung. Det har funket bra den siste uken, men av en eller annen grunn funket det ikke i dag, utdyper han.

Jakob brøt som første nordmann 3.30-grensen da han løp inn til andreplass på tiden 3.28,68 i Diamond League-stevnet i Monaco forrige fredag. Det var ny europarekord. Broren Filip ble da nummer fire med 3.30,35.

– Nå hadde jeg et superløp i Monaco og bare litt over en uke etterpå kan jeg løpe enda et løp på 3.30. Det betyr mye, og det gir veldig mange gode svar. Men jeg kjenner det var tungt å løpe etter et tøft løp i Monaco, sier Jakob Ingebrigtsen etter søndagens løp i Stockholm.