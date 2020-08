Utested lovet skjerpet smittevern – lørdag var det smekkfullt på dansegulvet

TV 2 har gjentatte ganger omtalt at utestedene i Bergen ikke har overholdt smittevernreglene. I begynnelsen av juli ble det arrangert skumparty, og flere utesteder hadde lange køer hvor synlig berusede mennesker sto tett sammen i lang tid.

Eieren av Jacob Aaall i Bergen, som flere ganger synes å ha brutt regelverket, beklaget på det sterkeste til TV 2, og lovet skjerpede regler.

– Vi ønsker ikke kødannelse, vi føler at vi har et moralsk ansvar og vi fjerner alle køordninger og har kun forhåndsbestilte bord fra i dag, sa Jas Kahlon, som drifter det populære utestedet Jacob Aall.

Han understreket at utestedet ikke hadde dansegulv og at det ikke skulle spilles dansemusikk.

På videoen fra lørdag ettermiddag kan man derimot se opptil 100 personer danse under en konsert. Én meters-regelen ble ikke overholdt.

– Ikke dansegulv

I begynnelsen av juli fikk TV 2 tilsendt en annen video som viste folk som danser tett sammen på utstedet.

– Vi har egentlig ikke noe dansegulv, men folk rydder plass og danser. Men vi gjør tiltak denne helgen, og jeg har sagt at det ikke skal spilles dansemusikk, svarte Kahlon da, og lovet samtidig at han skulle stramme kraftig inn.

– Skal ikke skje

Jar Kahlon har sett videoen TV 2 besitter.

– Videoen ser ikke bra ut. Det skjedde, og det er ikke heldig, sier han til TV 2.

Han var ikke til stede på lørdag, men har fått snakket med sine ansatte.

Kahlon forteller at det var invitert cirka 160 gjester til et arrangement. 100 møtte opp, og de første timene skal alt ha gått rolig for seg.

– I en kort tidsperiode begynte folk å danse og stod oppå stolene sine. Da tok artistene og ledelsen affære, og stanset konserten, forklarer han.

– Etter det ble det vanlig drift igjen. Dette skal selvfølgelig ikke skje, men jeg er glad de ansatte og artistene gjorde det de gjorde, sier han.

– Frykter du at dette kan bidra til å spre smitte?

– Det er vanskelig for meg å si. Vi har hatt bordservering, kun én tredjedel av kapasiteten, og jevnlig sjenkekontroll. Dette er selvfølgelig uheldig, og jeg håper ikke det bidrar til smitte.

– I forbindelse med sjenkekontrollene vi har hatt nesten hver lørdag, har vi ikke hatt noe å utsette på smitteverntiltak, legger han til.

– Ikke bra

– Det ser ikke bra ut, sier Terje Gjertsen, som er leder ved kontoret for skjenkekontroll i Bergen kommune, etter han har fått sett videoen.

Han forteller at kontrollørene var innom Jacob Aall for sjekk lørdag i 23-tiden. Konserten ble arrangert i 16-tiden på ettermiddagen.

– Jacob Aall er et av flere steder som vi har fokus på å kontrollere. Da vi har vært innom har det ikke vært store ting. Tvert imot har vi opplevd at de har jobbet med å holde orden på køen, og at vaktene har vært flinke til å be folk som danser om å sette seg, sier han.

Ettersom kontrollørene ikke selv var til stede under konserten, har Gjertsen vanskelig for å si om dette vil få konsekvenser i etterkant.

– Vi vurderer alle brudd vi kommer over, også vurderer vi alvorligheten av bruddene. I og med at vi ikke var til stede da det skjedde, må vi gå i dialog med de det gjelder. Men det skal ikke være sånn, sier Gjertsen.

Det ble gjennomført 23 skjenkekontroller i Bergen lørdag, og 2 etter midnatt.

DANSET: Videoen viser at gjestene på Jacob Aall danset og sto tett sammen. Foto: Privat

– Veldig skuffet

– Det fremstår som at folk står altfor tett og ikke overholder avstandsregelen, så det er veldig skuffende, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune.

Byråden forteller at kommunen har intensivert skjenkekontrollene i sommer.

– I tillegg har vi god dialog med utestedene, og at vi samarbeider om å finne løsninger i henhold til smittevernreglene. Samtidig er det ikke lett å komme unna at det skjer ting som ikke burde skjedd. Jeg håper og tror likevel at dette er sjeldent eksempel på at man ikke har fått det til, sier Husa.

Ifølge regjeringen er det lov å holde arrangementer med opptil 200 deltakere, gitt at smittevernreglene overholdes.

– Hvis man skal ha et arrangement med et visst antall mennesker må man klare å overholde avstandkravet, og det har de ikke greid. Vi må rett og slett gå i dialog med utestedet for å finne ut hva som har skjedd, sier byråden.

KØ: Bergen kommune har opplevd at flere av utestedene hadde utfordringer med å få gjester til å overholde avstanden i sommer. Dette bildet er fra køen utenfor Fotballpuben i slutten av juli. Foto: Niklas Lysvåg / TV 2

Ikke stengt utesteder

Bergen har foreløpig ikke valgt å stenge noen utesteder ettersom de ikke har funnet grove nok brudd på smittevernreglene.

– Vil du si at dette er grovt?

– Kommer skjenkekontrollørene over åpenbare og gjentakende brudd vil det være aktuelt å stenge ned steder, men vi har foreløpig har vi ikke vært i nærheten av et så strengt tiltak. Å få en sånn video er ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne stenge et sted, sier hun.

Økende smitte i Bergen

Fra torsdag til fredag ble det registrert 14 nye smittetilfeller i Bergen. Av disse er 12 nysmittede og to er trolig smittet tidligere.

Alle de smittede er i isolasjon, og alle nærkontakter settes i karantene.

– Vi har noe økt smitte i kommunen, særlig blant personer under 30. Derfor skaper det bekymring når man ser sånne bilder fra utesteder som gjerne frekventeres av unge folk, sier byråden.

Selv om hun mener utestedene har ansvar for å tilrettelegge etter smittevernreglene, peker hun også på det individuelle ansvaret.

– Det er umulig å kontrollere at alle til enhver tid overholder én meters-reglen. Det må være et samarbeid mellom kontrollører, utelivsbransjen og hver enkelt av oss for å forhindre at smitten øker, sier Husa.