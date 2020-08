Fikk drapstrusler for å danse med «Nate»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Helene Spilling (24) og Nate Kahungu (24) er dansepartnere, det første paret til å utsettes for rasistiske kommentarer.

Dee«Skal vi danse»-treningene er i gang for fullt og kjendisene øver daglig på dansetrinn sammen med sine respektive proffdansere.

Nate Kahungu (24) er satt sammen med nykommeren Helene Spilling (24), og i går fikk de kjenne på en svært ubehagelig opplevelse.

Svart gutt med hvit jente

Etter at Kahungu og Spilling delte morsomme sprell fra dansetreningen på sosiale medier, var det ikke alle som var like fornøyd.

– Vi har for det meste fått positive tilbakemeldinger. Men i går var det en kar som var litt misfornøyd med at det var en svart gutt som danset med en hvit jente, forteller 24-åringen til God kveld Norge.

Spilling hadde fått tilsendt meldinger hvor det ble fortalt at hun var en forræder for sin rase.

– Jeg fikk spørsmål om jeg var seriøs og at jeg var en «traitor» for min rase og kultur og at jeg måtte være sammen med noen som er hvite. Jeg var hvit søppel. Det var veldig ubehagelig, forteller Spilling.

Drapstrusler

I meldingene kom det frem at de kunne bli drept hvis de ble sett sammen. Dette satte et støkk i 24-åringen.

– Vi var ferdig på trening for noen timer siden og skulle gå hver vår vei. Da merket jeg at jeg faktisk var litt nervøs. For jeg vet ikke hvem den personen er, og jeg vet ikke hvor alvorlig den trusselen kan være. Jeg aner ikke hva folk er i stand til å gjøre, sier hun.

– Vi er veldig offentlige nå. Alle vet hvor vi er, det er ikke vanskelig for en person å finne ut hvor dansesenteret er, fortsetter 24-åringen.

Tok kontakt

Kahungu forteller at det ikke er første gang han har fått slike meldinger og at han prøvde å ta kontakt med personen det gjaldt.

– Jeg ble først og fremst ganske sur, men etter hvert så prøvde jeg faktisk å ha en samtale med personen på meldinger på Instagram, men det virket som at den personen var bastant i sine meninger. Da forstod jeg at det ikke er noen vei å gå med samtalen, og lot det heller ligge, forteller han.

– Du kan ha de meningene du har, men det å tvinge det på andre og i tillegg til det å true med noe så sykt som drap er ekstremt, følger han opp.

Kahungu rapporterte kommentarene til Instagram, men uten hell.

– Jeg rapporterte alle kommentarene, men ifølge Instagram var det ikke brutt noen retningslinjer, avslutter han.