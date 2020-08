Rekordløp av Karsten Warholm – ni hundredeler fra verdensrekorden

Se løpet i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Karsten Warholm var fullstendig overlegen på 400 meter hekk i Stockholm søndag, men det var en kamp mot klokken for Warholm, som hadde som mål å ta verdensrekorden i den svenske hovedstaden.

Det ble ingen verdensrekord, men Warholm ble klokket inn på 46,87, som ny personlig rekord. Løpet er også tidenes nest beste, ni hundredeler bak Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992, lydende 46,78.

– Det er selvfølgelig veldig, veldig stort og et stort øyeblikk for oss. Det er kult når vi lager en dokumentarserie om vår vei hit. Jeg kan hinte om at det er en veldig kul story til dette her. Jeg er veldig stolt over arbeidet vi har gjort, sier Warholm.

– Det var en tiendedel fra rekorden, men samtidig kan vi ikke komme i en setting der vi er misfornøyd med å slå sånne tider som dette her. Jeg mener vi må glede oss over dette her. Jeg gjør dette for meg selv, for mitt team, men også for det norske folk og alle i verden som er interessert i friidrett. Jeg håper jeg kan gi noe som de liker å se på, sier Warholm.

Warholm var borti den siste hekken. Det kan ha ført til at tiden ikke ble enda bedre.

– Jeg tenkte selvfølgelig «faen», men samtidig tenkte jeg at jeg hadde mye syre og at jeg mest sannsynlig løpt veldig, veldig fort. Man må bare gå til mål og se hva man får. Vårt mål er at man alltid skal fighte og stå på til «the bitter end». I dag synes jeg vi fikk godt betalt, men selvfølgelig var det kjipt å slå i den siste hekken, men sånn er idretten. Det er det som gjør det spennende, sier Warholm om da han traff hekken tidligere søndag.

Warholm valgte å løpe i bane åtte, og forklarte valget slik:

– Vinden i går kveld var lik som den skulle være når løpet skulle gå i dag, derfor valgte vi å flytte til bane åtte, fordi vinden var bedre der. Den var litt mer dekket av stadion. Det er sånne avgjørelser som gjør at man oppnår de store tingene, sier han.

Warholms forrige rekord ble satt 29. august i fjor da han løp på tiden 46,92 i Zürich. Det er tidenes raskeste tid for en europeer.

Halvannen time senere løp smadret Warholm resten av feltet på 400 meter flatt og løp inn på tiden 45,05.

For å minske smittefaren valgte Warholm å reise til Stockholm i bobil. Han fikk en egen parkeringsplass utenfor stadion og slapp dermed å bo på utøverhotellet.

Olympiastadion fra 1912 er særlig utsatt for vind. Før søndagens stevne var det i tillegg meldt 6 sekunmeters vind. Derfor valgte Karsten Warhol å løpe i den ytterste banen (bane 8) og ikke i bane 7 som han har for vane.

Grunnet koronapandemien er løpet kun det andre på spesialdistansen for Ulsteinvikingen denne sesongen. Fredag forrige uke løp han inn til sin til da nest beste tid, 47,10, i Monaco. Tiden er, ifølge NRK, tidenes suverent beste sesongåpning på øvelsen. Raj Benjamin åpnet på 47,80 i fjor, mens verdensrekordholder Kevin Young aldri åpnet bedre enn 48,16.