– Forbrukerne blir lurt

– Hvis du betaler ekstra for å få en Volvo, men får en Lada med et klistremerke på, så blir ikke det det samme.

Slik sammenlikner Fremskrittspartiets forbrukerpolitiske talskvinne, Silje Hjemdal, det hun tror mange forbrukere av økologiske matprodukter vil føle seg lurt av.

Juks med statens velsignelse

Det finnes 278 bønder som produserer økologisk økologisk kylling, høns, egg og økologiske produkter av svin i Norge. Et helt sentralt prinsipp for økologisk produksjon, er å bruke fôr som ikke er tilsatt kjemiske sprøytemidler eller antibiotika.

Men, 14. juli i år, ble det eneste anlegget som produserer slikt fôr totalskadet i en brann, og Felleskjøpet kunne ikke lenger levere økologisk fôr til bøndene.

Løsningen ble at Mattilsynet ga bønder tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr, og at produktene likevel kunne merkes som økologiske.

Interesseorganisasjonen Økologisk Norge er blant de mange som har reagert skarpt etter at TV 2 Nyhetene gjorde dette kjent.

Ber om redegjørelse

– Jeg kan forstå at forbrukerne føler seg lurt. Vi er opptatte av at det skal være en høy tillit til dette merket, sier daglig leder Børre Solberg.

Hjemdal er enig. – Jeg er redd for at forbrukerne føler seg lurt, og at dette bygger ned tilliten til norsk landbruk og bøndene selv, sier hun.

Både Mattilsynet og landbruksminister Olaug Bollestad understreker for TV 2 at disse dispensasjonene er innen for det regelverket tillater.

– Jeg registrer at de sier det, men kommer likevel sende et skriftlig spørsmål til landbruksministeren om dette, fordi vi i Norge setter landbruket høyt, men vi må også sette forbrukernes rettigheter høyt.

Kan hente fôr i Sverige

Solberg i Økologisk Norge peker på at økologisk fôr er tilgjengelig i Sverige, og at Felleskjøpet burde ha lagt til rette for å hente dette der. Han mener også at regelverket må brukes på en annen måte for å unngå å føre forbrukerne bak lyset.

– Burde regelverket endres?

– Tolkningen og håndteringen av regelverket burde i alle fall skjerpes inn sier han.

Av de 278 produsentene av slike økologiske produkter er det noen få som er selvforsynte med økologisk fôr. Holte gård i Drangedal har selv fortollet inn fôr fra Sverige, og 65 produsenter har søkt om dispensasjon til å bruke konvensjonelt fôr, og fått dette innvilget av Mattilsynet.

Hva de resterende produsentene gjør i en situasjon der det ikke er økologisk fôr tilgjengelig, vites ikke.