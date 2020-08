Trine Skei Grandes taktiske triumf

Hadde Venstres lederstrid vært et sykkelritt ville Trine Skei Grande blitt fullrost for sin taktiske trumf. Ved å ofre seg selv, utspilte hun de to kamphanene Abid Raja og Sveinung Rotevatn og banet vei for sin favoritt, Guri Melby.

Misforstå meg rett. Guri Melby er innstilt som ny partileder i kraft av sine ferdigheter og egenskaper som politiker og leder. Men hun fikk en unik plattform til å vise frem sitt potensiale da Trine Skei Grande overlot kontoret i Kunnskapsdepartementet til henne i mars. Jeg tviler på om hun hadde blitt innstilt som ny leder hvis det ikke hadde skjedd.

Hvis lederkampen i Venstre var et sykkelritt, så gikk favoritten Sveinung Rotevatn i et tidlig brudd før sommeren. Abid Raja prøvde lenge å få støtte i hovedfeltet til å kjøre han inn, uten å lykkes. Til slutt ble Raja så utålmodig at han rykket selv for å tette luken opp til Rotevatn, da han endelig lanserte sitt kandidatur offentlig.

Det åpnet opp for Guri Melby. Hun tok hjulet til Raja og ble kjørt opp til finalen uten å bruke unødige krefter.

I finalen endte den heftige posisjons-kampen mellom Raja og Rotevatn med at begge kjørte ut i siste sving og Guri Melby kunne strekke armene i været, først over mållinjen.

En taktisk triumf, som Melby må dele med sin sportsdirektør, Trine Skei Grande. Det var den avtroppende lederen som la slagplanen for Melby, og har gitt henne kloke råd på øret, helt siden siste etappe i lederstriden startet da Grandes gikk av som statsråd.

PARTILEDERDEBATT: Trine Skei Grande (V) etter kveldens partilederdebatt under Arendalsuka 2020. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

På det tidspunktet, i mars i år, hadde valgkomiteen enstemmig innstilt på at Grande skulle få to nye år som leder, med Raja og Rotevatn som nestledere. Melby ble den gangen vurdert, men nådde ikke en gang opp til ledertrioen. Et halvt år etterpå står hun altså på toppen av podiet, selvsagt under forutsetning av at landsmøtet til Venstre klapper gjennom valgkomiteens innstilling.

Mange av oss trodde at Trine Skei Grande i februar sikret seg kapteinsrollen i Venstre i to år til, men hun møtte stor intern motstand på grunn av måten hun sikret egen posisjon.

Frps exit fra regjering ga henne muligheten til å endre på laget. Hun sendte nestleder Olas Elvestuen tilbake til Stortinget og ga plass til sine to fremste utfordrere, Abid Raja og Sveinung Rotevatn som statsråder. Men mange opplevde Grandes maktgrep som et maktovergrep. Hun opplevde heller ikke særlig støtte og entusiasme fra Raja og Rotevatn, spesielt ikke sistnevnte. Det skuffet henne.

Grande varslet i stedet sin avgang og gikk av som kunnskapsminister dagen etter at regjeringen koronastengte skolene, og overlot plassen til Guri Melby. Ikke tilfeldig. Utnevnelsen av Melby kom som en stor overraskelse på alle. Det var en «takk for sist» til de to gutta hun følte seg motarbeidet av.

Hun forlot hovedfeltet etter å ha plassert Melby i en perfekt posisjon som kunnskapsministrer. Nå var det opp til Melby selv å vise hva hun dugde til. Og Melby har brukt det siste halve året som kunnskapsminister godt. Med sin milde og folkelige form, kombinert med trygghet og faglig tyngde, har hun gjort en god jobb og loset landets elever trygt gjennom første krevende fase av pandemien. Det ble lagt merke til.

Guri Melby satt rolig i hovedfeltet og gjorde jobben sin, mens konkurrentene brukte krefter på ulike bruddforsøk. Det viste seg å være en klok strategi.

Men hun er på langt nær sikret suksess av den grunn. Neste ritt er mye viktigere for partiet, det er nemlig stortingsvalget.

Venstre stiller til start i valgkampen neste år med Melby som kaptein og Sveinung Rotevatn og Abid Raja som visekapteiner, i et knallsterkt hovedfelt bestående av 9 stortingspartier. De tre har mange sterke og komplementære ferdigheter. Sammen kan de klare å lede partiet inn til en trygg posisjon godt over sperregrensen.

Men! Og det er et stort «men»: Hvis de tre som utgjør partiledelsen ikke makter å trekke i samme retning kan hele gjengen fort bli kjørt av det politiske hovedfeltet, og ende bak tidsgrensen ved målgang, det vil si under sperregrensen ved stortingsvalget.

Det er en kjent sak at lag som opplever intern splittelse og uklar ledelse fort kan gå i oppløsning.