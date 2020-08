Iuel løp inn til tredjeplass i Diamond League: – Det var gøy

Amalie Iuel fikk et godkjent løp under Diamond League i Stockholm.

Se løpet til Iuel i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.



Amalie Iuel, som løp i den ytterste banen under 400 meter hekk, løp inn til en tredjeplass med tiden 55.92 søndag.

Nederlandske Femke Bol vant med tiden 54.69, mens Anna Ryzhkova fra Ukraina ble nummer to med tiden 55.19.

Iuel fikk en god start og hang godt med. Mot slutten ble det litt for tøft, men det ble likevel en god tredjeplass.

– Det var mitt første løp i sesongen, så det var veldig gøy å få lov til å komme hit og konkurrere igjen. Det har vært en litt annerledes sesong, og sånn har det vært for alle. Men veldig moro at vi kunne få til et løp. Så, jeg er fornøyd. Det var gøy, sier en smilende Iuel etter løpet.

– Jeg følte at jeg hadde en ganske bra avslutning. Jeg følte at jeg hadde litt å gå med på slutten, og at jeg ikke åpnet for hardt, sier Iuel om hva hun var mest fornøyd med på søndagens løp.

Neste konkurranse for Iuel blir norgesmesterskapet i midten av september.

Vinner Femke Bol var strålende fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg er veldig glad for at jeg vant i mitt første Diamond League. Det var viktig for meg å vinne i dag. Jeg har hatt en god sesong så langt, jeg vet hva jeg er istand til og jeg hadde virkelig lyst å vise hva jeg kunne mot noen skikkelig store navn, sier nederlenderen.