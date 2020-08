Venstre-topp: – Jeg er skuffet

– Jeg er skuffet nå, jeg må innrømme det, sier Horn til TV 2.

Horn som er finansbyråd i Bergen, er en av Sveinung Rotevatns mange støttespiller.

I dag ble valgkomiteen i Venstre ferdig med sin innstilling. De har innstilt Guri Melby som ny leder i partiet. Sveinung Rotevatn er innstilt som 1.nestleder og Abid Raja som 2. nestleder.

– Hvorfor er du skuffet?

– Sveinung hadde flest innspill fra fylkene og jeg håpet på han som ny leder i Venstre. Så får vi se nå hva landsmøtet bestemmer seg for, sier Horn.

– Min stemme går til Sveinung

Han tolker valgkomiteens innstilling som et forsøk på en samlende løsning.

– Blir dette en samlende løsning?

– Vi får se. Det er opp til Sveinung å vurdere. Hvis han fortsatt stiller går min stemme til ham, sier Horn.

Håper landsmøtet får velge

Leder av Trondheim Venstre, Ann Helen Skaanes, er også skuffet.

– Jeg synes fortsatt Sveinung er den beste kandidaten til å bli leder i Venstre, og at han er den som kan fornye Venstre og få partiet over sperregrensen. Han var også den som fikk størst støtte fra fylkeslagene i innspillsrunden, og har fortsatt stor støtte i patiet. Nå er det opp til landsmøtet å bestemme, sier Skaanes til TV 2.

– Håper du han stiller mot Melby?

– Det må Sveinung selv vurdere, og det er en vanskelig avgjørelse, men jeg håper landsmøtet får mulighet til å velge, sier lederen av Trondheim Venstre.

– En gledens dag

Tidligere partileder Odd Einar Dørum er derimot svært fornøyd med innstillingen.

– Det er en gledens dag. Dette er en partiledelse som kommer til å gi oss et løft, sier Dørum til TV 2.

Ikke overraskende er Margrethe Geelmuyden, en av Melbys støttespillere, svært fornøyd.

– Hurra! Dette er veldig bra for Venstre. Jeg tror flere partier i opposisjonen nå er bekymret foran stortingsvalget neste år, sier hun.



– Har vært harde fronter

Blant Abid Rajas støttespillere er det flere som er tilfreds med valgkomiteens innstilling. Blant dem stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad.

– Jeg har gratulert Guri Melby, og jeg sikker på at hun kommer til å bli en god leder, sier Carl-Erik Grimstad, som har vært en av Abid Rajas fremste støttespillere i lederstriden.

Han tror dette blir et slagkraftig lederteam.

STØTTESPILLER: Carl-Erik Grimstad har lenge støttet Abid Rajas kandidatur. Foto: Terje Pedersen

– Mange har vært opptatt av at de tre er veldig forskjellige, men de har også mye felles og utfyller hverandere.

Grimstad oppfordret tidligere Raja til å ta kampvotering mot Rotevatn, men er nå fornøyd med at det ble en enstemmig innstilling der Raja er med i ledertrioen. Han roser valgkomiteen for deres arbeid, og sier det ga et godt resultat at de tok en uke ekstra.

– Jeg registrerte at det var ganske harde fronter underveis, så lederen av valgkomiteen har gjort en imponerende jobb med å få til enstemmig innstilling, sier Grimstad.

Erling Moe som også har vært en av Abid Rajas fremste støttespiller, er også svært fornøyd.

– Dette er en gledens dag. Dette er en sterk ledertrio som sammen representerer hele partiet. Alle må være fornøyde nå, sier Moe til TV 2.