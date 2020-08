Da bryllupsfesten endte i tårer gikk hun til politiet – så fikk begge Raad-søstrene anmeldelse i retur

Isabel Raad har nå advart sine følgere på sosiale medier mot å bruke firmaet «Selskapsdekorering» etter det hun beskriver som et «uprofesjonelt opplegg» i søsterens bryllup.

På bloggen sin starter hun innlegget slik:

– Det er ikke ofte jeg henger ut firmaer, da det sjeldent er noe jeg reagerer såpass sterkt på eller som jeg har såpass dårlig erfaring med som gjør at jeg vil advare andre. Men i går, i forbindelse med søsteren min sin fest, er et ekstremt unntak som jeg ikke klarer å la gå forbi uten å advare andre.

Gani Safa, eieren av Selskapsdekoring, mener at Raad sprer løgner. Hun har brukt Instagram til å svare på beskyldningene bloggeren kommer med i innlegget.

– Uenigheter kan oppstå mellom to personer, og det er alltid to sider av en sak i slike diskusjoner. Derfor er det viktig med kommunikasjon med kunden, noe vi så at ikke var mulig etter disse hendelsene. Hun har hengt oss ut på bloggen og med Instagram stories, der hun sprer falsk informasjon om at vi er et dårlig selskap og meg som privatperson.

Ødela festen

Da TV 2 snakket med Raad og søsteren Shehed Jasmine mandag formiddag, beskrev de flere hendelser som gjorde at det som skulle være en feiring av kjærligheten, endte i kaos.

Raad sier at de hadde betalt for å ha lokalet frem til 03.00, men at selskapet begynte å rydde av bordene og fjerne dekor lenge før klokken 02.

– Vi ble bedt om å reise oss opp fra stolene vi satt i klokken 01.20. Vi hadde fortsatt halvannen time igjen, som vi hadde betalt for.

Storesøsteren sier at festen var en islamsk nikah, og at det derfor var mange religiøse gjester som blant annet bar hijab. Festen var da kun for kvinner de første timene og ingen menn har lov til å være der.

– Vi ga beskjed om at ingen menn skulle inn i lokalet ettersom kvinnene ville ta av seg hijaben, danse og kose seg. Selskapet sa de skulle sørge for at det ikke kom noen menn inn. Midt i festen kommer likevel en mann fra dem inn i lokalet for å hente noe. Eieren nektet for at det hadde vært en mann der inne. Hun sa vi måtte si hva han het, men vi ante jo ikke hvem det var. Han hadde bare gått inn midt i festen, og dratt igjen.

Lugget søsteren min

Raad sier at gjestene sjeldent ble servert vann, og at de ikke fikk noe vann etter den siste dansen. Vann til bordene fikk de servert først to timer før festen skulle være over, tross stor etterspørsel.

Disse hendelsene førte til at Raads søster klagde til personalet. Raad sier at en ansatt da utøvde vold mot søsteren hennes.

– Etter mye om og men, merker jeg at stemningen begynner å bli amper og dama lugger søsteren min i håret foran alle gjestene.

Vedkommende i selskapet skal da ha skreket at de måtte forlate lokalet og ifølge Raad ha kommet med stygge kommentarer.

Raad sier hun har fått meldinger fra mange som har opplevd det samme.

– Hele poenget med hvorfor jeg gikk offentlig, er for at jeg og min familie vil advare andre. Den store dagen til søstera mi ble ødelagt av at hun som skulle jobbe for oss lugget henne. Det er helt sinnsykt å være voldelig på den måten. Å lugge noen slik er tross alt straffbart. Jeg vil bruke stemmen min, sånn at jeg kan advare andre og gjøre at andre ikke opplever det samme. Firmaet hennes er veldig kjent i utenlandske miljøer, og blir brukt til bryllup, forlovelsesfester og babyshowers.

Hun sier det var rundt 15 vitner til luggingen, og at hun har filmet hendelsen. Søsteren anmeldte selskapet på mandag.

Forventet kjendis-rabatt

Gani Safa reagerer sterkt på det hun mener en en usann versjon av hendelsene.

Hun sier at ingen har utøvd vold, og at hendelsene ikke var i nærheten av hva bloggeren forteller.

Hun beskriver Raad og søsteren som frekke, og sier at de forventet å få dekorasjon gratis fordi Raad er kjendis.

– Jeg sa at jeg ikke visste hvem Isabel Raad var, og at jeg aldri hadde hørt om henne. Jeg sa uansett at jeg ikke ga bort tjenestene mine gratis, uansett hvor kjente noen var, sier hun til TV 2.

Eieren sier at Raad-familien likevel ønsket å feire med dem, og at Selskapsdekorering gjorde alt de fikk beskjed om.

– Søsteren til Isabel kom til meg, og hadde tre klager. Den første handlet om at en mann hadde kommet inn i lokalet, når det bare skulle være kvinner på festen. Jeg spurte hvem denne mannen var, og det kunne hun ikke svare på. Den andre klagen handlet om at en servitør ikke hadde gitt henne vann. Den tredje klagen kom 02.45. Da sa hun «dra til helvete», og at hun ville ha pengene tilbake fordi vi hadde startet å rydde før klokken tre.

Safa mener for øvrig at hun har bildebevis på at gjestene fikk vann, og sier at flere gjester har gitt beskjed om at de var fornøyde med festen.

FORTALTE SIN SIDE: Safa mente at Raad kun fortalte en side av saken, og brukte derfor Instagram til å fortelle sin. Hun postet over 20 stories hvor hun fortalte seg og delte positive tilbakemeldinger. Foto: Skjermdump/Instagram

Anmelder Raad

Ifølge Safa var tonen fra Raad-familien svært truende, mens ektemannen til Shehed Jasmine og hans familie beklaget konas oppførsel.

– Søstera til Isabel sa hun ønsket pengene tilbake, og hvis ikke skulle Isabel «knekke meg og poste mange filmer på bloggen». Jeg sa: «Beklager at du ikke er fornøyd. Kunden har alltid rett, selv om det du sier ikke ikke er rett.» Hun sluttet ikke å være ufin, og jeg ble til slutt veldig sint.

På dette tidspunktet ba Safa de gjenværende gjestene om å gå, etter å ha fått det hun beskriver som en rekke trusler. Isabel Raad skal da ha filmet Safa, selv om Safa sa det ikke er lov å filme noen uten deres samtykke.

– Dagen etter bryllupet anmeldte jeg Isabel Raad. Jeg har snakket med min advokat i dag tidlig. Jeg har også anmeldt søsteren hennes. Etter at Raad postet dette på sosiale medier, har jeg fått mange trusler, en har sagt at han vet hvor jeg bor og skal komme med kniv. Han er også anmeldt.

Safa skriver på Instagram at Raads usannheter har skapt økonomiske vansker for selskapet allerede.

– Selv om man har flere følgere enn andre, gir det deg fortsatt ikke makten til å henge ut andre slik, spre løgner og falsk informasjon. Unge følgere blir påvirket av slik, til å tro at det å henge ut og true folk er greit. Noe det så absolutt ikke er, skriver hun i den offentlige Instagram-meldingen.

Rystet

Storesøsteren er rystet over påstanden rundt at hun skal ha prøvd å bruke søsterens kjendisstatus.

– Jeg har aldri nevnt Isabel, og jeg hadde aldri gjort noe sånn heller. Jeg har alltid holdt meg unna rampelyset, og kunne aldri tenkt meg å utnytte søsteren min.

Isabel Raad støtter søsteren.

– Det var heller Selskapsdekorering som ønsket å utnytte navnet mitt. Fire ganger i løpet av bryllupet spurte de om de kunne ta bilder av meg og legge det ut på Instagram, de ba meg også gi dem en «shout out». Jeg synes det var ubehagelig og uprofesjonelt, og da sa søsteren min at jeg ikke burde gi dem en positiv «shout out», og heller fortelle følgerne mine hvordan det egentlig var.

Shehed Jasmine sier at Safas gengivelse av krangelen er svært overdrevet.

– Etter at hun hadde kalt meg en løgner og lugget meg, så ble jeg sint. Jeg sa at selskapet hennes kunne dra til helvete, men ikke at hun skulle. Hun ble veldig sint, og det virket som hun skulle slå meg. Ektemannen min kom og stoppet det hele. Da vi dro ut av lokalet, måtte en gjeng holde igjen eieren av selskapet fordi hun og et par andre ville fly på meg og Isabel.

Shehed Jasmine sier at bryllupsnatten og tiden etter bryllupet har vært forferdelig, og at hun enda ikke har fått nyte det å være nygift.

Safa sier voldsanklagene ikke har et fnugg av sannhet i seg.