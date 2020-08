– Hvis kampen fortsetter kan partiet bli kjørt i grøfta

Etter flere dager med diskusjoner har valgkomiteen i Venstre landet på at Guri Melby bør bli partiets neste leder.

Valgkomiteen til Venstre har landet på at Guri Melby bør overta som ny Venstre-leder etter Trine Skei Grande.

– Guri Melby vil bli innstilt som partileder, sa leder i valgkomiteen Per Thorbjørnsen på pressekonferansen.

Videre ble det opplyst at Sveinung Rotevatn blir innstilt som 1.nestleder. Abid Raja er innstilt som 2.nestleder.

Innstillingen er enstemmig.

– Krasjet ut av kampen

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud sier innstillingen på Melby er en kompromisskanditat.

– Guri Melby fremstår som den kompromisskandidaten alle kan akseptere. Hun spilte kortene sine klokt og holdt lenge en lav profil. Sveinung Rotevatn lanserte sitt kandidatur høyt og tydelig før sommeren og Abid Raja har i snart to år drevet et aktivt spill for å posisjonere seg selv, sier Eriksrud.

Venstre har i lang ligger under sperregrensen på meningsmålingene. Eriksrud poengterer hvor viktig det er at lederkampen nå avsluttes.

– Hvis de tre makter å dra i samme retning og spille hverandre gode, har partiet beredet grunnen for å vokse og ikke minst komme seg på trygg grunn over sperregrensen. Men den samme ledelsen kan på tilsvarende vis kjøre partiet i grøfta hvis de trekker i ulike retninger og maktkampen i realiteten fortsetter, forklarer Eriksrud.



Ikke avgjort

Selve ledervalget skjer på landsmøtet 26.–27. september og det er landsmøtedelegatene som til slutt avgjør valget om hvem som skal bli partiets nye leder.

Venstres valgkomite opplyser at de vil holde en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Melby er Utdannings- og integreringsminister i dagens regjering. og varslet denne uken at hun ønsker å bli leder.

Den vil avholdes på Thon Hotel Slottsparken, der valgkomiteen det siste døgnet har vært samlet.

Det er valgkomiteens leder og nestleder, Per Thorbjørnsen og Eva Kvelland, som vil være til stede. Tema for pressekonferansen er ventet å være valgkomiteens innstilling til ny leder.

Før valgkomiteens sluttspurt har tre kandidater sagt offentlig at de ønsker å bli ny partileder: