Kjendismodell slått ned av ruset kvinne

Ireland Baldwin (24), datteren til skuespillerne Kim Basinger og Alec Baldwin, har gjort karriere som modell, og frontet magasiner som Elle, L'Officiel, Grazia og Marie Claire.

Nå forteller hun følgerne sine at hun ble banket opp og ranet av en ruset kvinne.

– Slo meg i ansiktet

Det er på bildetjenesten Instagram at kjendisdatteren deler sin historie hvor hun har lagt ut to bilder av ansiktet sitt som viser blåmerker på høyre side.

– I går sent på ettermiddagen ble jeg angrepet av en kvinne som var høy på narkotika og desperat etter penger, skriver hun.

– Hun slo meg i ansiktet og tok eiendelene mine før hun hoppen i en bil og stakk av med mannen sin, fortsetter modellen.

Rettferdigheten seirer

Det kan imidlertid se ut som at historien får en noe lykkelig slutt.

– Heldigvis var det vitner og jeg fikk hjelp veldig raskt, skriver hun.

Ireland forteller at hun kontaktet politiet og at de allerede har arrestert en person. Politiet fortalte henne at på grunn av COVID-19 så skjer det flere slik hendelser fordi folk er blakke og tyr til vold for å skaffe seg penger.

Hun skriver at hun deler historien sin som en advarsel til andre og at man må være oppmerksom på omgivelsene sine.

– Dette er vanskelige tider og vi er nødt til å passe på hverandre, avslutter hun.