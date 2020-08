Jublet for tidlig for NM-gull – slått med ni tusendeler

Se NM-fellesstarten på TV 2 og Sumo fra klokken 15.30.

Det ble en høydramatisk avslutning på kvinnenes NM-fellesstart søndag.

45 år gamle Vibeke Lystad fra Trondhjems Velocipedklub virket til å tro at hun hadde trukket det lengste strået på oppløpet. Lystad løftet armen i været og jublet for seier, men opp på siden og forbi kom Mie Bjørndal Ottestad fra Asker CK og kuppet seieren, skulle bildene vise senere.

– Vibeke Lystad reiste armen for tidlig. Se her! Det er nesten som Edvald Boasson Hagen og Marcel Kittel i Tour de France for noen år siden. Ni tusendeler, sier de inni bua her. Så nær, men likevel så langt unna, utbrøt TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

Lystad ble umiddelbart utropt til norgesmester av rittkommissæren og gjorde seg klar for seiersintervjuet med TV 2. Så kom kontrabeskjeden etter målfoto: Mie Bjørndal Ottestad er norgesmester i landeveissykling.

NORGESMESTER: Mie Bjørndal Ottestad fra Asker CK vant gull på NM-fellesstarten søndag. Foto: TV 2

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er sykt overrasket. Det var ikke forventet i det hele tatt. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Å, herregud, sier Ottestad til TV 2, før hun tar seg til ansiktet.

– Det var helt greit. Jeg trodde kanskje at jeg vant og jublet, men så kom Mie akkurat på målstreken. Da tenkte jeg «jaja, jeg får juble for sølv». Jeg er fornøyd. Mie kjørte veldig sterkt i dag, så det var fortjent. Det er fint med sølv, så jeg kjører med et smil hjemover, sier Vibeke Lystad til TV 2.

Slik oppsummerer den ferske norgesmesteren avslutningen av rittet:

– Jeg var egentlig sykt sliten. Line (Marie Gulliksen) gjorde en dritbra jobb og kjørte meg inn i teten. Jeg lå egentlig veldig dårlig an i den siste svingen, så tenkte jeg «faen heller, nå skal jeg ha den jævla trøya». Så tok jeg rytter for rytter, og det holdt akkurat, sier Ottestad til TV 2.

Emilie Moberg fra Halden og Drops Cycling tok bronsemedaljen.