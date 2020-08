Tegnell: – Smitten i Sverige øker

R-tallet i Sverige er på vei opp, og er nå over en. Det betyr at smitten er økende.

R-tallet beregner hvor mange hver smittede smitter videre. Dersom R-tallet ligger under en, vil smitten minske. Ligger det over en, vil smitten være økende.

Ifølge nyhetsbyrået TT sier statsepidemolog Anders Tegnell nå at R-tallet i Sverige nå øker.

– Det har økt etter den raske nedgangen vi hadde i juli. Det er særlig blant unge voksne det øker, sier Tegnell.

I juli var R-tallet i Sverige nede på 0,5, men etter dette har det økt. En uke inn i august hadde tallet økt til 1,2.

– Vi ønsker selvfølgelig et så lavt tall som mulig, men situasjonen nå er ikke noe å bli direkte urolig for. Det har ikke påvirket kapasiteten i helsevesenet. Det viktigste nå er at tallet ikke øker ytterligere, sier Tegnell.

I mars var R-tallet på sitt høyeste i vårt naboland, da det lå på 1,7.