Paris Hilton åpner opp om volden: – De slo og kvelte oss

Paris Hilton er for mange et kjent navn og det er ikke uten grunn. 39-åringen kom inn i rampelyset etter at en hjemmelaget sex-video ble lekket i 2004. Hilton var 18 år og daværende kjæreste, Rick Salomon, var 33 år. Videoen ble tre år senere lekket, mot hennes vilje.

– Det var som å bli voldtatt, sa Hilton om hendelsen i dokumentaren «The American Meme».

Tross en noe turbulent start på kjendistilværelsen har Hilton markert seg som en av de største navnene i Hollywood. Filmer, realityserier, klesmerker, parfymer og artistkarriere er bare noen av tingene hotellarvingen har bedrevet tiden med for å kjempe seg inn i rampelyset.

Begravd sannheten

Hilton har laget et dokumentar, «This Is Paris», som har premiere 14. september på hennes egen YouTube-kanal. Her skal hun for første gang fortelle om den forferdelige mishandlingen som skal ha forekommet da hun gikk på kostskole i Utah.

– Jeg har begravd sannheten alt for lenge, men jeg er stolt over den sterke kvinnen jeg har blitt. Folk tror jeg har hatt ett enkelt liv, men jeg vil vise verden hvem jeg egentlig er, forteller hun i et intervju til People.

Hilton ble sendt til kostskole av sine foreldre, Rick og Kathy, da hun var 17 år, grunnet Hiltons elleville partyliv, noe de ville skulle ta slutt.

– De slo og kvelte

Skolen, Provo Canyon School, hvor Hilton tilbrakte 11 måneder, skulle være en skole som fokuserte på adferd og mental utvikling, men i følge Hilton var det tortur.

– Det skulle være en skole, men fag var ikke fokuset. Fra øyeblikket jeg våknet til jeg gikk å la meg var det en dag preget av skriking, kjefting og tortur, forteller 39-åringen.

– De ansatte sa forferdelige ting, de fikk meg til å føle meg dårlig og de mobbet meg. Jeg tror målet deres var å knekke oss. De mishandlet oss fysisk, de slo og kvelte oss. De ville få frykten inn i oss barn, slik at vi var for redde til å si imot, hevder Hilton.

Skammet seg

Da hun fylt 18 år forlot hun skolen og dro tilbake til New York, men Hilton var for redd til å fortelle om hva som hadde skjedd.

– Jeg var så glad for å ha kommet meg bort derfra, jeg ville ikke snakke om det. Jeg skammet meg.

Nå litt over 20 år etter er hun klar for å snakke om de grusomme tingene hun skal ha opplevd i et håp om at hun kan legge det bak seg.

– Det føles som at marerittet er over, jeg skal se filmen med mine foreldre og jeg tror det blir bra for oss, det er ingen flere hemmeligheter, forteller hun.