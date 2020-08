Sylvi Listhaug til frontalangrep på Grande

Det var VG som natt til søndag kunne melde at avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande gir ut bok allerede i november.

En av dem Grande skriver om i boken er tidligere regjeringskollega Sylvi Listhaug (Frp). Listhaug måtte av som justisminister i 2018, etter et Facebook-innlegg, der Listhaug skrev at Arbeiderpartiet satte terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Trekker opp sex-saken

Til VG kommenterer Venstre-lederen Listhaugs håndtering av saken slik:

– Jeg mener at Sylvi Listhaug diskvalifiserte seg til å være statsråd i et kollegium, med den måten hun oppførte seg på og på den måten hun stilte statsministeren i forlegenhet. Hun var helt ute av stand til å vurdere sine egne uttalelser i en kontekst, sier Grande.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug legger ikke noe mellom i sitt svar til Grande.

– Det er interessant at akkurat hun begynner å snakke om det. I den perioden hun selv skulle utnevnes som statsråd hadde hun en sak oppe i offentligheten knyttet til at hun hadde hatt sex med en 17-åring da hun selv var 38 år, sier Listhaug til TV 2.

Grande har selv ikke kommentert offentlig detaljer om saken, utover et intervju i Aftenposten i 2018.

Hun vil heller ikke kommentere Listhaugs angrep nå utover i en tekstmelding til TV 2, hvor hun skriver om Frp-nestlederen:

– Hun bekrefter bare mitt poeng.

AVTROPPENDE PARTILEDER: Trine Skei Grande (V) går av som partileder på landsmøtet i slutten av september. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Listhaug hevder norske medier aldri hadde latt en mannlig politiker la være å svare på spørsmål om saken.

– Hadde hun vært mann hadde hun aldri blitt statsråd, hevder Listhaug, som mener det er en interessant problemstilling i et kjønnsperspektiv.

– Men hvor interessant er den problemstilling nå? Hun er en avtroppende partileder og har kun en måned igjen i rikspolitikken. Hva er hensikten med å dra opp den svært betente saken for henne nå?

– Fordi hun har begynt en diskusjon om hva slags kvalifikasjoner til å være statsråd.

– God kranglekompetanse

Listhaug har forøvrig ingen meninger om hvem som bør bli ny leder etter Trine Skei Grande.

– Det må Venstre finne ut av selv. Men jeg er glad Frp ikke samarbeider med Venstre nå. Til det er avstanden er alt for stor, sa Listhaug til TV 2 Nyhetskanalen søndag morgen.

Her deltok hun i panelet på Avisrunden med Trygve Slagsvold Vedum. Han ville heller ikke blande seg i lederdebatten i Venstre.

– Dette klarer de helt fint selv, men det er tydelig at de har enorme kranglekompetanse i Venstre, sa Vedum, som la til at han håper Skei Grande får det fint etter hun har gått av som partileder.

– Jeg håper Trine får det bra, fordi hun har hatt det tøft, sa Vedum.