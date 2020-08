Fotballryktene: – Bayern-stjerne blir Liverpool-spiller på én betingelse

Mens engelsk presse stort sett har stått fast på at Liverpool ikke er ute etter å sikre seg Bayern Münchens midtbanestjerne Thiago Alcântara før neste sesong, hevder tysk presse det motsatte.

Nå melder tabloidavisen Sunday World at Thiago kommer til å gi Bayern-ledelsen beskjed om at han ønsker seg til Liverpool. Spillerens kontrakt løper ut neste sommer, og Thiago skal ønske nye utfordringer.

Det er tidligere blitt rapportert at Thiago og Liverpool allerede er enige om de personlige betingelsene, og at forhandlingene mellom klubbene kan starte etter at søndagens TV 2-sendte Champions League-finale er spilt.

Ifølge Sunday World avhenger imidlertid en overgang av at Liverpool selger Georginio Wijnaldum i løpet av sommeren. Nedelenderen har også kun én sesong igjen av kontrakten, og med ansettelsen av Ronald Koeman som ny Barcelona-trener skal katalanerne ha Wijnaldum på ønskelisten.

Daily Mail melder at Arsenal har kastet seg på i kampen om signaturen til Thiago, men Bayern Münchens prisforlangende på 270 millioner kroner skal være for mye for London-klubben. Liverpool skal ifølge tidligere rapporter heller ikke være interessert i å betale en slik sum for en 29-åring med drøyt ti måneder igjen av kontrakten.

Det er ikke bare Wijnaldum som kan være på vei bort fra Liverpool, for Divock Origi skal være åpen for å bytte klubb for å få mer spilletid. Den belgiske spissen er en mann som ifølge Daily Mirror vurderes av Leeds dersom de ikke skulle lykkes i å signere Odsonne Edouard fra Celtic. Leeds ønsker også å hente spissen Rhian Brewster på lån fra Liverpool.

Leicester er i ferd med å selge Ben Chilwell til Chelsea, og nå har revene blinket ut Ajax' argentiner Nicolás Tagliafico som mannen til å erstatte den engelske venstrebacken, skriver Daily Mail.

Skal Wolverhampton kjøpe spillere før neste sesong, er de nødt til å selge først, hevder Daily Mirror. Derfor skal manager Nuno Espirito Santo være klar til å slippe Adama Traoré for å kunne få inn friske penger. Ifølge Sky Sports er Lucas Ocampos fra Sevilla en mulig erstatter for Traoré.