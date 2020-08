Erklærer katastrofe etter voldsomme branner i California

Siden tusenvis av lynnedslag rammet California 15. august, har delstatens brannmyndigheter rykket ut til 585 skogbranner, som har til sammen har rammet arealer på godt over 4.000 kvadratkilometer.

Som svar på krisen utstedte president Donald Trump lørdag en katastrofeerklæring for å hente inn føderal hjelp.

California-guvernør Gavin Newsom sier i en uttalelse at erklæringen også vil hjelpe folk i brannrammede fylker med kriserådgivning, å finne ly og andre sosiale tjenester.

Flere amerikanske delstater har allerede sendt brannmannskaper og brannslokningsfly og -helikoptre til California. I tillegg har nasjonalgarden og militæret sendt folk.

Guvernør Newsom har også bedt Canada og Australia om hjelp. Newsom omtaler australske brannmenn som «verdens beste i kampen mot skogbranner», og håper de vil bistå i kampen mot flammene.

Tre store brannklynger

To skogbrannklynger i Bay Area-området ved San Francisco har blitt de nest største og tredje største skogbrannene i delstatens moderne historie. En tredje klynge har oppstått i Santa Cruz-fjellkjeden og langs kysten til San Mateo-fylket, sør for San Francisco.

Seks mennesker har mistet livet som følge av brannene og flere titalls andre har fått skader. I tillegg er nesten 700 boliger og andre bygg brent ned og titusenvis har blitt nødt til å rømme og la husene stå igjen tomme.

I tillegg til de største brannene, herjer en rekke mindre branner over store deler av nordlige California. I en øde del av Marin County, nord for San Francisco, måtte to brannmenn reddes av et politihelikopter. Brannmennene var omringet av flammer, og ble på dramatisk vis hentet ut av politiet.

– Hadde det ikke vært for det helikopteret, ville de brannmennene garantert ha gått bort, sier sheriff Mark Essick ifølge New York Times.

Se den dramatiske redningsaksjonen øverst i saken!

Store mengder røyk fyller luften i flere byer, noe som gjør det usunt å puste. Røyken er synlig så langt unna som i delstaten Nebraska.

Dårlig vær på vei

Lett bris, kaldere temperaturer og økt luftfuktighet på nattetid har hjulpet brannmannskapene noe, men arbeidet kan bli vanskeligere av varmere, tørrere vær med vindkast og tordenvær på vei, sier tjenestemenn fra delstatens brannvesen.

USAs værvarslingstjeneste National Weather Service har utstedt rødt varsel for brannfare i flere områder i delstaten fra søndag morgen til mandag ettermiddag.