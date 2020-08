Trumps søster hudfletter presidenten i skjulte opptak

Donald Trumps niese, Mary Trump, skapte tidligere i sommer overskrifter med sin bok om presidenten. Utgivelsen var første gang et av Trumps familiemedlemmer offentlig brøt med presidenten, og bokens utgivelse var så kontroversiell at Trumps bror, nylig avdøde Robert Trump, gikk rettens vei for å stanse den.

Det klarte han ikke, og i boken presenterte Mary en rekke grove anklager mot presidenten. Donald Trump stemples som en «narsissist», og anklages for å ha betalt noen for å avlegge opptaksprøver for ham, slik at Trump kom inn på et prestisjetungt universitet.

Skjulte opptak

Mary Trump, Donald Trumps niese, vakte oppsikt med boken «Too Much and Never Enough» tidligere i sommer. Foto: Peter Serling/Simon and Schuster via AP

I etterkant av utgivelsen har Mary måtte tåle en rekke spørsmål om hvilke kilder hun har benyttet seg av i boken. Overfor Washington Post avslører Mary at hun i arbeidet med boken benyttet seg av skjulte opptak av samtaler med sin tante og Donald Trumps eldre søster, Maryanne Trump Barry.

Washington Post har nå publisert de skjulte opptakene, som også inneholder en rekke samtaler som aldri kom på trykk i den mye omtalte boken. Her kommer Barry med flere knusende karakteristikker av USAs president.

– Ingen prinsipper

83 år gamle Barry, som er en føderal dommer, har tilsynelatende lite til overs for hvordan hennes 74 år gamle lillebror styrer landet.

– Den forbannende tvitringen og løgnene, herregud. Jeg sier for mye, men du vet. Hvordan han endrer forklaring. De manglende forberedelsene. Løgnene. Fy faen, sier Barry i en av samtalene Mary Trump spilte inn i skjul.

Barry er blant annet svært kritisk til Trumps behandling av mindreårige flyktninger på grensen til Mexico. I 2018 tok Trump-administrasjonen drastiske grep for å stanse ulovlig innvandring fra Mexico, og separerte familiemedlemmer som ble tatt i forsøk på å krysse grensen.

Trump-administrasjonens tiltak mot ulovlig innvandring vakte harme blant mange, her fra en demonstrasjon i Washington, D.C. i 2018. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

– Alt han bryr seg om er å appellere til velgerne sine, slår dommeren fast.

– Han har ingen prinsipper. Ingen. Ingen. Og velgerne hans, jeg mener herregud, hvis du var en religiøs person, ville du ønsket å hjelpe folk. Ikke å gjøre dette, sier Barry, med henvisning til separasjonen av familier.

Ingen offentlig kritikk

Barry har aldri luftet sine tanker om Trump i offentligheten, og ifølge Washington Post er de skjulte opptakene de mest kritiske ytringene noen av presidentens søsken har kommet med. Presidentens niese Mary er det eneste familiemedlemmet som har kritisert Trump offentlig.

Flere av Trumps familiemedlemmer, som sønnen Donald jr, svigersønnen Jared Kushner og datteren Ivanka, var til stede under minnestunden for presidentens avdøde bror Robert. Det var verken Maryanne Trump Barry eller Mary Trump. Foto: Evan Vucci/AP Photo

– Alt er så falsk. Alt er så falsk og grusomt. Donald er grusom, sier Barry til Mary.

Opptaksfusk

Marys påstand om at Trump fikk noen andre til å avlegge opptaksprøven for seg vakte mye oppmerksomhet da boken ble publisert i juli. Opptakene viser at Mary fikk denne informasjonen fra Barry under en samtale i 2018.

– Han var en drittunge, sier Barry, som også forteller at hun pleide å gjøre broren Donalds lekser.

– Jeg kjørte ham rundt i New York og forsøkte å få ham inn på skoler, forteller hun videre. Deretter kommer avsløringen:

– Han gikk på Fordham University i et år, så kom han inn på University of Pennsylvania fordi han fikk noen til å ta eksamenene for seg, sier Barry.

Mary reagerer med vantro på påstanden, som får Barry til å utdype:

– Opptaksprøven eller hva det nå er... Det er hva jeg mener. Jeg husker til og med navnet hans, sier Barry.

Arvestrid

Personen som skal ha tatt opptaksprøven er ifølge Barry Joe Shapiro, en nå avdød studiekamerat av presidenten. Shapiros enke har derimot benektet påstanden, og Mary Trump har siden hevdet det var en annen Joe Shapiro.

Mary Trumps advokat, Chris Bastardi, sier til Washington Post at hans klient begynte å spille inn samtaler med familiemedlemmer som en reaksjon på et arvestrid. Mary Trump føler familien har løyet til henne om sine samlede verdier, noe som gjorde at hun kom dårlig ut av et arveoppgjør.

Det har ikke lyktes Washington Post å få en kommentar fra Det hvite hus om opptakene.